Así lucían Adela Noriega y Fernando Colunga hace 20 años en la telenovela ‘Amor real’

Fernando Colunga es uno de los galanes mexicanos más famosos porque en su larga y destacada carrera ha interpretado a varios personajes memorables. Quizás el más recordado es el personaje en María la del Barrio, aquella famosa telenovela en la que compartió elenco con Thalía.

Sin embargo, una de las mejores actrices hace varios años atrás era Adela Noriega, quien fue protagonista de varias historias y era una de las mujeres más buscadas por los productores. Su carisma y belleza, además de su talento, eran características fundamentales para una heroína.

Lo cierto es que si bien ambos eran muy famosos y solicitados por los canales para sus telenovelas, Fernando Colunga y Adela Noriega solamente fueron pareja protagónica en “Amor real”. La producción estuvo a cargo de Televisa en el 2003 y fue un éxito en las pantallas chicas.

La telenovela que tuvo como protagonista a Fernando Colunga estuvo basada en el libro Bodas de Odio de la autora tabasqueña Caridad Bravo Adams y en la telenovela homónima anteriormente producida por el hidrocálido Ernesto Alonso. Ambientada al siglo XIX tuvo una gran producción de exteriores, vestuarios además de muchos actores extras.

Una de las curiosidades que se conoció años después fue que la relación entre el actor y Adela Noriega no era de lo mejor. Según han contado actores que participaron, el intérprete padecía la impuntualidad de su compañera, algo que muchos recuerdan porque tenía ese hábito que en algunos casos generaba enojo. Las personas que han trabajado con Fernando Colunga siempre han destacado su profesionalismo a la hora de trabajar. Siempre puntual y detallista con su trabajo, padeció la actitud de su compañera, aunque no habrían tenido un episodio de enojo muy fuerte que haya trascendido. La actriz, desde hace varios años está retirada no sólo de la televisión sino también del ambiente. No se sabe nada de ella y las últimas imágenes que circulan tienen varios años.