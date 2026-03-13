“El renacido”, de Alejandro González Iñárritu, cumple 10 años de haber llegado a cine y por ello ha sido “revivido” para ser reestrenado por la cadena Cinemex en varias de sus salas.

Se trata de una cinta que obtuvo los Oscar a Dirección, Actor y Fotografía y aunque actualmente está disponible en Netflix, los paisajes, el sonido y la escena cumbre del ataque del oso al protagonista, merecen verla en pantalla grande.

La película está basada en la historia real de Hugh Glass , un cazador de pieles que sobrevivió al ataque de un oso en la primera mitad del siglo XVIII y logró recorrer más de 300 kilómetros para buscar justicia sobre quienes lo abandonaron. La odisea real está en el libro “The revenant” de Michael Punke, quien conoció la historia de Glass.

, un cazador de pieles que sobrevivió al ataque de un oso en la primera mitad del siglo XVIII y logró recorrer más de 300 kilómetros para buscar justicia sobre quienes lo abandonaron. La odisea real está en el de Michael Punke, quien conoció la historia de Glass. Para darle veracidad a la cinta, se rodó a bajas temperaturas como una escena en el río Kootenai, en Canadá. Y Leonardo DiCaprio, aunque vegetariano, debió abandonar su dieta por unos momentos para comer hígado crudo de bisonte. Su actuación le valió su primer Oscar, premio al que ya había sido nominado en cinco ocasiones.

La barba que luce DiCaprio es suya, sin extensión alguna. Los maquilladores le añadían tierra y glicerina para lucir sucia de días. A González Iñárritu le preocupaba que el actor tuviera poco vello facial y no llenara la expectativa física, pero al final, la decisión valió la pena.

Emmanuel “El Chivo” Lubezki, ya con el Oscar por “Gravedad” y “Birdman” en el bolsillo, fue el responsable de la dirección de fotografía. Decidió filmar prácticamente con luz natural, por lo que apenas y se contaba con una hora y media para poder sacar adelante varias de las secuencias. Hubo días en las que ya no podían trabajar después de las 15:00 horas. Su trabajo le valió su tercer premio de la Academia.

Tom Hardy, quien acompaña al personaje de Hugh en su venganza, no lee guiones, pero lo acepta después de informarse a su manera de la historia. Y para “El renacido” no fue la excepción, pues recibió una llamada de Di Caprio quien le aseguró que debía leer una historia en la que el participaría y era maravillosa. Contra su costumbre, Hardy leyó las primeras páginas y aceptó tras entrevistar con González Iñárritu.

La osa (sí, es hembra) que ataca al personaje central fue creada por computadora. Corrió a cargo de Richard McBride, colaborador en Industrial Light & Magic, fundada por George Lucas. Se trabajó por varias semanas en la coreografía y el equipo de efectos visuales estuvo muy cerca del rodaje a fin de que el oso virtual machara perfectamente con los movimientos del actor. Cuando se filmó, algunas personas movían las hierbas que luego complementarían el cuadro.

Foto: Especial.

Martín Hernández, editor de sonido, decidió que en varias escenas se escuchara el viento pegar en los micrófonos, para darle un aire natural a lo que se escuchaba. Esto ayudó, también, a que los diálogos sonaran más intensos.

La exigencia del rodaje hizo que varios se bajaran del barco. El equipo de trabajo se quejó por los retrasos, lo que consideraban poca seguridad y condiciones climáticas extremas pues se llegaba a tener hasta menos 25 grados de temperatura. Entre 15 y 20 personas (de 300) salieron de la producción. Una de ellas incluso declaró a un medio estadounidense ser “un infierno en vida”.

Aunque el presupuesto original se calculó en 60 millones de dólares muy pronto pasó a los 95 millones. Las complicaciones y el cambio de país volvieron a elevarlo hasta alcanzar los 135 millones de dólares.

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