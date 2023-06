El renacer de la comedia romántica: Las cinco mejores en Netflix para reír y enamorarte

Una excelente opción de entretenimiento, si decides quedarte en casa este domingo, es planear un maratón de películas, acompañado de palomitas y ropa cómoda. En Netflix podrás encontrar un catálogo amplio para todo tipo de gustos, pero si eres amante del cine romántico o buscar algo para reír, a continuación te presentamos cinco de las mejores opciones:

“El resort del amor”

"El resort del amor", película del 2021. Foto: IMDb

Si quieres una propuesta que te haga pasar un rato a carcajadas, sin perder el toque romántico de toda comedia, este filme producido por Alicia Keys te puede gustar, pues la historia cuenta cómi la cantante Erica Wilson (Christina Milian) aceptará trabajar en un complejo hotelero de lujo en una isla africana, cerca de Madagascar, luego de atravesar una desilusión romántica, llevándose una sorpresa, ya que tendrá que ambientar el evento en donde se casará su exmarido, quien hace un año la destrozó emocionalmente, y así comenzarán los enredos.

“Amor de calendario”

La película "Amor de calendario" está protagonizada por Emma Roberts y Luke Bracery. Foto: IMDB

En esta cinta del 2020, protagonizada por Emma Roberts, Luke Bracery y Kristin Chenoweth, mostrará a dos desconocidos Sloane (Roberts) y Jackson (Bracery) que con tal de no ir solos a los festejos familiares como San Valentín, Pascua y Navidad, toman la decisión de ser sus propias citas platónicas a lo largo de 12 años, sin embargo, el destino les tiene algo más preparado. Este acuerdo lo hace, ya que su familia siempre los critican por no tener una pareja estable, pero en la relación removerán sentimientos y se darán si realmente tienen química o no.

“Navidad de golpe”

"Navidad de golpe", película del 2022. Foto: IMDb

Para el personaje de Sierra (Lindsay Lohan) es normal tener una vida de lujos con estilistas personajes, suites de lujo y beber champán, ya que es la hija del magnate de uno de los mejores hoteles, hasta que, un día que sale con su novio recibe el anillo de matrimonio, pero minutos después tendrá un accidente con el que se golpeará la cabeza, el cual le produce amnesia, padecimiento que transformará por completo su vida, ya que es rescatada por Jake Russell (Chord Overstreet) y, luego de conocer a este hombre, aprenderá a valorar lo más simple que hay en la vida.

“Amor de cuento”

Amor de cuento, película del 2021. Foto: IMDb

Tal como se titula esta película, la comediante de stand up Andrea (Illiza Shlesinger) vivirá un amor de cuento luego de que conoce a un chavo que aparentemente es perfecto, pues se trata de alguien exitoso, inteligente y simpático, lo cual no puede creer que sea verdad. Ella siempre le había dado prioridad a su trabajo como actriz, sin embargo, no ha tenido el éxito que ella ha deseado, pues no se queda en las audiciones que desea, pero su vida tendrá un giro cuando conoce a Dennis (Ryan Hansen) con quien de la amistad pasará al amor aunque todavía no conoce sus secretos.

“Loco por ella”

"Loco por ella", película del 2021. Foto: IMDb

Un periodista (Álvaro Cervantes) buscará conquistar a Carla (Susana Abaitua) a quien conoció luego de una alocada noche en un pub en Barcelona, luego de este momento él hará lo imposible para seguir frecuentándola, pero se entera que fue internada en un centro psiquiátrico por ser maníaco depresiva. Así que toma la decisión de internarse en ese lugar donde vive ella con tal de seguir creciendo esta historia de amor, a pesar de tener un entorno inusual.

melc