El rapero Lefty SM es asesinado a los 31 años

El rapero Lefty SM perdió la vida a los 31 años. Hasta el momento, se informa que se trató de un homicidio, derivado de un ataque armado que tuvo lugar en la propiedad del músico, ubicada en el fraccionamiento La Cima en Zapopan, Jalisco, luego de que sus agresores descendieran de un vehículo sin placas la noche de ayer y se dirigieran hasta la puerta de su casa, donde fueron recibidos por el mismo rapero, el cual recibió dos impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital cercano a las imediaciones de su hogar, luego de que su esposa, que también se encontraba en el lugar de los hechos lo auxiliara.

El trascendido comenzó a circular anoche, sin embargo, ninguna fuente oficial o cercana a la familia desmentía confirmaba la información, hasta que MC Davo, uno de los artistas con que Lefty SM colaboró a lo largo de su carrera, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde no daba crédito de lo ocurrido, por lo que contó a sus seguidores que se dio a la tarea de contactar a personas cercanas al músico para cerciorarse de la veracidad de la información, lo que lo llevó a confirmar la muerte de su amigo y colgega.

"En verdad no puedo creer esta mierd* y ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto", dijo mientras rompía en llanto. "Put* mundo, está de la mierd*, wey ¿cómo es posible que pase esto, wey? No puedo creerlo, cabr*n, en serio, no puedo creerlo, wey".

Lefty SM y MC Davo colaboraron en más de una canción, en temas como "Tremenda" y "Jorge al niño".

Lee también: Melissa Flores, originaria de Michoacán, se corona como Mexicana Universal 2023

A continuación, el músico compartió una captura de pantalla de la última conversación que sostuvo con Lefty:

MC Davo sube a su cuenta de Instagram una captura de pantalla de su última covnersación con Lefty SM. Foto: Instagram

La esposa de el rapero, identificada con el nombre de María Isabel, también ya se pronunció en sus redes sociales, pidiéndole a sus seguidores que, en este momento, no la cuestionen acerca de lo que le sucedió a su pareja, debido a que sigue en estado de shock.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor".

Además, la pareja del músico ya cambió su foto de perfil de Instagram por un listón negro que hace alusión a su pérdida.

En este sentido, el sello discográfico Alzada extendió su más sentido pésame a la familia de Lefty, dándo a conocer que, tras su deceso, deja a su esposa y a las dos hijas que compartían:

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”.