Que si hay favoritos dentro de la casa, que si se hizo trampa, que si se equivocaron en la producción y sacaron al nominado equivocado, etcétera, es algo de lo mucho que se ha dicho de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, lo cierto es que este reality ha tenido un tercer participante que mueve: el público.

“Nos encanta que la gente sea participativa y se polarice, lo único que no quisiera es que llegaran a las ofensas, ni a las amenazas, porque la gente que no está acostumbrada a esto se asusta”, señaló la productora Rosa María Noguerón.

El público se ha convertido en esta temporada en un antagonista, que no sólo participa afuera votando, también genera opiniones, contenido en pro de su favorito, y promovido el enfrentamiento, más que dentro de la propia casa.

“A veces las redes sociales están en manos de gente inmadura, que se deja llevar por la pasión y que llega incluso a las amenazas; por ejemplo, Facundo que se pregunta qué hizo, porque siente que expuso a su familia a que la amenazaran, de estar emocionadas de que él entraba a la casa, se llevaron un nivel de hate impresionante”.

Lo que se diga, se queda adentro

La productora pide que recuerden que es un juego, en el que cada participante preparó una estrategia para que se hable de él, por eso todo lo que se diga y se haga dentro de la casa ahí se queda, porque sólo buscan entretener y no llevar esto a la vida real.

“El público manda, pero yo le pediría que sean conscientes de que el hate no puede ir más allá de algo que resulte divertido, porque cuando ya se meten con la familia, con las marcas, con los talentos invitados al programa, eso lo hace difícil”.

Rosa María explicó que en la última semana, después de que salga el último habitante de la casa por nominación, las dinámicas que tendrán los finalistas ya no serán para competir, ahora su objetivo es que el público conozca al ser humano que está detrás de la figura pública.

“Esta semana ellos ya no estarán compitiendo como equipo, ya van de manera individual, el público debe votar por su favorito, como producción preparamos menos juegos confrontación y más para exponer su personalidad”.

Los resultados hablan

Para una empresa como Televisa Univisión y Endemol, el éxito de LCDLF no sólo se mide por la audiencia, también por factores como que los participantes vean un aumento de seguidores en sus redes sociales, y la productora señaló que a Abelito cada tercer día se le sumaban 200 o 300 mil seguidores; hoy puede presumir más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Algo que se notó en esta temporada, es los patrocinios no están por toda la casa; Rosa María aclaró que es por algo estético, ya que en números tienen 20% más de anunciantes respecto al año pasado.

“La Casa de los Famosos es ser creativo, pensar durante la semana dónde puedo poner el dedo en la llaga para echar chispas el domingo, nos dejan un tema de conversación que nos dura por varios días”.