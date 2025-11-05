Los viajes no solo ilustran a las personas, también las ayudan a redescubrirse; eso mismo les sucedió a Janis y Maldo Maldita (Janet Mérida y Erika Maldonado), integrantes del podcast Morras Malditas.

El programa ha conquistado al público con historias sobrenaturales desde 2021, las cuales ahora trasladaron a un libro homónimo que las llevó a Oaxaca y Sonora.

“Resignificamos nuestros orígenes y queremos que la gente haga lo mismo, que cuando lean el libro digan: ¿de dónde es mi familia? ¿de qué comunidades venimos? ¿qué historias se contaban allá? Que tengan la curiosidad de visitar esas tierras”, dice Janis.

Su objetivo era claro: visitarían su tierra natal. Janis es de Oaxaca y Maldo de Sonora, irían a comunidades poco conocidas, por no ser tan turísticas, y recopilarían historias de fantasmas, brujas y cualquier otro tema sobrenatural para compartirlas en un libro.

Así nació Morras Malditas. Apaguemos la luz y entremos a la noche (disponible en digital, audio libro y físico), un proyecto que se gestó a lo largo de un año y que fluyó al mismo tiempo que la nueva temporada de su podcast y su gira 2025.

Los lectores pueden encontrar en su libro relatos largos e historias cortas. Cada una de ellas representan la forma en la que estas “morras” comparten con el lector su círculo más íntimo: el que tiene que ver con sus familias y amigos de la infancia.

Recopila tanto relatos largos como historias cortas, algunas traducidas de lenguas originarias. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Son una crónica de viaje, es la aventura que vivimos Maldo y yo primero por el sur del país, en Oaxaca, donde conocimos comunidades como Santos Reyes Tepejillo, que es la tierra donde creció mi mamá y de donde soy originaria; luego nos fuimos a una región zapoteca, Santa Catarina Ixtepeji, que ni Maldo ni yo conocíamos.

“Luego ella me llevó a Sonora, de donde su papá es originario y ahí nos enteramos de otra clase de historias; fue conocernos a nosotras a través de lo sobrenatural y nuestras tierras”, compartió Mérida.

Lograr este compendio de historias no fue algo sencillo para estas dos comunicadoras, quienes no sólo tuvieron que viajar por carretera a comunidades alejadas de las principales ciudades de Oaxaca y Sonora, pues la tarea también se trató de convencer a las personas.

Para conseguir que la gente les compartieran sus relatos (incluso aquellos que no hablaban su misma lengua) contaron con aliados que fueron contacto y traductores.

“Papá Poncho (tío de Janis) hizo el papel de Virgilio (personaje de la Divina Comedia que guía a Dante por los nueve círculos del infierno) en Tepejillo. Nos llevó con las personas que nos podían contar historias, nos tradujo del mixteco al español; también él y sus hermanos nos contaron lo que vivieron.

“En Sonora, los amigos de la infancia de Maldo fueron nuestros guías y fue muy bonito. Sentimos que la gente que nos sigue está feliz con el libro, porque a las personas les gusta leer, no solo escuchar”.