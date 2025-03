En el año 2000 Papa Roach lanzó “Last resort”, una canción que se convirtió en un referente del metal alternativo. La letra aborda la desesperación y la búsqueda de una salida, incluso, si es destructiva.

Con el paso del tiempo, la banda continuó explorando temas de salud mental, utilizando su música como una herramienta para generar conciencia y brindar apoyo a quienes enfrentan estos desafíos.

Así nació “Leave a light on (Talk away the dark)”, un tema que contrasta con “Last resort”.

Mientras que esta última refleja la desesperación, la nueva canción transmite un mensaje de apoyo y acompañamiento para quienes atraviesan momentos difíciles.

“Sabemos que ‘Leave a light on’ fue escrita en respuesta a ‘Last resort’. En ‘Last resort’, alguien está pidiendo ayuda; en ‘Leave a light on’, estás ahí para tu amigo, diciéndole que no está solo”, explica Jerry Horton, guitarrista de la banda.

La banda vinculó la canción a una campaña de concientización sobre la prevención del suicidio, creando la iniciativa Talk Away The Dark en colaboración con la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP).

Durante su gira Revolutions live tour, se presentó un video en cada concierto en el que el vocalista Jacoby Shaddix anunciaba el compromiso de realizar una donación a la AFSP.

La campaña recaudó un total de 155 mil dólares, y decidieron donar permanentemente las regalías de la canción a la fundación.

“Si podemos ayudar a otras personas fuera de nuestra banda y base de fans, debemos hacerlo. No tienes que estar solo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar.”, comentó el músico de 50 años.

A lo largo de los años, la banda ha compartido sus propias luchas con la salud mental, creando un espacio en el que sus fans también se sienten cómodos para compartir sus experiencias con ellos.

“Recibimos mensajes de personas que han superado sus desafíos gracias a la música. Eso nos demuestra que estamos haciendo algo más que sólo tocar canciones”, añadió el baterista Tony Palermo.

“Leave a light on” ha logrado posicionarse como uno de los sencillos más exitosos de la banda, con más de 260 millones de reproducciones a nivel mundial.

La banda mantiene una relación cercana con el público mexicano.

“México es un lugar especial. La energía en cada concierto es única”, compartió Jerry Horton.

Uno de los momentos que más recuerda el guitarrista fue cuando Papa Roach tocó en México.

“Fue en el Palacio de los Deportes. La energía de la multitud fue la más intensa que habíamos vivido. Fue como una beatlemanía”.

“Lo que más me gusta de México es la pasión de su gente. También el tequila”, bromeó Palermo.