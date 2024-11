Luis Antonio, mejor conocido como "El Mimoso", exvocalista de banda El Recodo, niega rotundamente que haya sido detenido por supuestamente haber violentado a su expareja María Elena Delfín Valdez, quien hace unos meses aseguró haber sido violentada física y psicológicamente por el artista.

A través de un live desde el gimnasio, el cantante explicó que todo es una mentira y que tratan de afectar su imagen, por lo cual ahora sí pretende reaccionar por la vía legal en contra de quién esté propagando estos rumores, porque lo único que quieren es sacarle dinero a costa de lo que sea.

"Es bien triste que te estén señalando de algo, que te estén levantando cosas. Necesito hacer algo más, ahora sí voy con todas las cosas. La neta me agüita muchísimo porque no se vale, yo no le hago daño a nadie, solo me dedico a trabajar”, dijo

Pero este problema lo sigue desde principios de 2024, cuando en enero su aún esposa utilizó sus redes sociales para hacer público el maltrato que sufrió al lado del cantante, en los que había habido violencia física y psicológica, y que a pesar de haber ya dos denuncias en su contra, las autoridades de Monterrey habían hecho caso omiso de esto.

El exvocalista de la banda El Recodo, salió a defenderse negando las acusaciones y prometiendo limpiar su imagen, pero con lo sucedido esta semana al parecer ésta será una historia larga.

Entre las consecuencias que le trajo este escándalo, es la posibilidad de que pierda su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada, que recibió a principios de 2024, aunque aseguró que de ser necesario dialogaría con el comité para que esto no suceda.





Polémicas de "El Mimoso"

Pero "El Mimoso" se ha visto envuelto en diversas polémicas, como cuando en 2015 fue invitado a una fiesta en Mazatlán, donde además de él estaban personalidades como el entonces futbolista Jared Borgetti y el boxeador Omar Chávez, hijos de Julio César Chávez; pero la presencia del cantante no pasó desapercibida y le pidieron que subiera al escenario para un "palomazo", cosa que así sucedió, el problema vino cuando trascendió que el festejado era Francisco Rafael Arellano Félix, un conocido narcotraficante; pero como muchos artistas han señalado, Luis Antonio explicó que no sabía de quién se trataba hasta que estuvo en el lugar.

El año pasado hubo un altercado entre la conductora Cynthia Urías y el equipo de seguridad de "El Mimoso", debido a que ella se encontraba con anfitriona de un festival de regional mexicano y cuando vio llegar al cantante, fuertemente custodiado, intentó acercarse a saludarlo y los elementos que lo cuidaban la sacaron del lugar; a pesar de que el intérprete se dio cuenta de ello no intervino, sólo unas horas después de disculpó con Urías pero a través de un video, porque según dijo ella, jamás la llamó directamente o intentó hacerlo en persona, pese a que sabe cómo encontrarla.

A través de Instagram, "El Mimoso" compartió una entrevista en la que da su opinión sobre la violencia en contra de las mujeres, algo que afirma, nunca ha pasado por su mente.

"Ni por la mente me pasa levantarle la mano a una mujer, merecen mi respeto", dijo y afirmó que le duele la violencia en contra de las mujeres, quienes merecen su respeto.

"Hagan lo que me hagan, no tengo por qué agredirlas", dijo entonces.

rad