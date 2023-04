El miedo de Maribel Guardia que no se hizo realidad con la muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia sorprendió al salir de su casa y hablar de la dolorosa muerte de su único hijo Julián Figueroa, producto de su relación con el fallecido cantautor Joan Sebastian, lo hizo destrozada, junto a su nuera Imelda Garza, quien encontró a Julián sin vida dos horas después de que se había ido a dormir porque dijo, se sentía muy cansado.

En el encuentro con los medios, la actriz de "Lagunilla mi barrio" dijo que el duelo apenas estaba empezando, pues se había ido "el niño de sus ojos"; Julián tenía apenas 27 años y de acuerdo a lo que dijo su madre hace unos días, dejó 500 composiciones y una larga lista de pendientes; su esposa reveló que tenían en mente viajar pronto a Japón, pues ambos eran amantes de esa cultura.

Públicamente, Maribel y Julián expresaron su amor y admiración uno por el otro, Julián decía que le había tocado tener a la mejor mamá, y en redes sociales, en sus últimos mensajes dedicados a ella, escribió:

"Estoy tan agradecido por tener a una madre tan buena e inteligente. Gracias por enseñarme que cuando me encuentre perdido, debo buscar en mi interior la respuesta, ya que ahí es donde habita Dios. Si tuviera que vivir mil vidas, en las mil te escogería como mi madre y mi maestra. Si más personas entendieran cómo tú, que todos somos uno, este mundo sería un mejor lugar. Es un honor ser tu hijo", escribió como dedicatoria de cumpleaños en 2020.

Maribel Guardia y su hijo Julián cuando era bebé. Foto: Instagram julian_f.f





El miedo de Maribel Guardia

Aunque para Maribel, Julián fue su gran amor, cuando ella era joven, no quería ser madre porque sufrió la ausencia de su madre, no quería que eso le ocurriera a su hijo, así que había decidido no experimentar la maternidad, hasta que llegó a su vida Joan Sebastian, con quien surgió un amor casi de manera inmediata, así lo contó hace cinco años al programa "Suelta la Sopa".

“Sí pensamos en casarnos, pero se adelantó todo, primero vino Julián, que fue el regalo más grande mi vida, y él moría por los hijos, y yo no quería tener hijos, porque como yo me quedé huérfana a los nueve años, yo tenía muchísimo miedo de morirme y dejar a mi hijo solo, como yo sufrí tanto sin mi mamá, decía ‘no, yo no voy a tener hijos’”, relató entonces.

Lee también: Maribel Guardia comparte emotivo video del altar que hizo para Julián Figueroa, con muchos arreglos florales

Ese temor de dejar a su hijo solo no ocurrió, pues Julián murió a los 27 años tras un infarto, dejando a su madre con un nieto llamado José Julián, quien tiene un gran parecido con su papá; en la cuenta de Instagram del pequeño se han publicado emotivas fotos y mensajes que hacen referencia a la amorosa relación que tuvieron en vida.

"Papito te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible, te voy a extrañar muchísimo papi, te amo por siempre".

Julián Figueroa fue un amoroso padre con su único hijo José Julián. Foto: Instagram josejulianfg.