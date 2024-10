Cuando se encuentra filmando alguna serie o película, Gael García Bernal se prepara para entrar a escena saltando la cuerda con la rutina de un boxeador, dicha actividad es para él un recurso terapéutico que le ayuda a mitigar y manejar la tensión.

Este método, que ha compartido usa con frecuencia, no lo adquirió a partir de su participación en “La Máquina”, lo adoptó hace poco más de una década, cuando se metió al ring para hacer una película que jamás se concretó. Ahora, comenta el tapatío, sigue practicando cuando se puede con la pera y el costal, pero lo que no deja de lado es su cuerda que cabe en cualquier maleta.

La influencer, recién salida de “La Casa de los Famosos: México” todavía se encuentra sorprendida del recibimiento que le dio el público durante el reality show: "Sabía que éramos buena onda, pero no tenía idea de cuánto nos querían y cuántos seguidores teníamos", comenta durante su paso por la alfombra roja de la premier de la nueva serie de Eugenio Derbez, "Y llegaron de noche”.

La comediante y exparticipante de “Acapulco Shore” dice sentirse satisfecha del mensaje positivo que, junto a su equipo el Cuarto Mar, lograron transmitir: "Fue increíble ver cómo el mensaje de lealtad, equipo y amor llegó a todo México. Es algo que me llena de orgullo". Karime capoteó las confrontaciones de la casa, pues dice que siempre ha sido una persona que evita los conflictos: "No me gustan las broncas, pero tampoco me dejo".





La exparticipante de "La casa de los famosos" tendrá su propio especial de Comedia. Foto: Instagram.





A Ana Martin que ni le pregunten

Temperamental, como siempre lo ha sido, Ana Martín evita responder cualquier tipo de cuestionamiento que la prensa le hace en relación al trabajo de sus compañeros. La actriz ha dejado en claro que su trabajo habla por sí mismo y por ello evita las controversias.

“Yo no opino nada de nadie, no soy quién para juzgar, no soy Dios, yo no soy de polémicas porque no me gusta, prefiero mi trabajo, mi actuación y amo al público, agradezco a la gente por 60 años de carrera, porque ellos me han sostenido aquí”, advierte para ahorrarle a los demás las preguntas escabrosas.





La actriz Ana Martin, una amante de los animales. Foto: Instagram.





