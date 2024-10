El pasado fin de semana la actriz y bailarina Lis Vega se reintegró a la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, luego de una breve ausencia de la actriz y bailarina, esto sucedió luego del acercamiento entre ella y el productor de la obra, Omar Suárez. La distancia de la cubana se debió a que pidió un aumento de sueldo al productor, algo que a éste no le gustó y explica que es la primera vez que tiene que renegociar un contrato con alguno de sus actores a mitad de temporada.

Aunque Lis está otra vez en el musical, el productor señala que esto no quiere decir hayan limado asperezas y no considera que sea el momento para llegar a un acuerdo, por lo que dejará que las emociones bajen de intensidad para poder sentarse a charlar; también reconoce que su amistad está un poco lastimada.

Lee también: Jenna Fischer, actriz de "The Office", revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

Ni con Gomita ni con Ricardo Peralta trabajaría Carlos Bardasano

Sólo Camila Sodi podía hacer a la nueva "Rubí" en tv

Carlos Bardasano reveló que le encantaría incluir en el reparto de alguna de sus telenovelas al ganador del reality “La Casa de los Famosos”, Mario Bezares, y también a Arath de la Torre, no así mostró su disposición respecto a otros personajes como “Gomita” (Aracely Ordaz) y Ricardo Peralta, de quienes dijo “mejor que hagan casting”. Personal de prensa interrumpió al productor de Televisa confirmando que “no integraría” a este par de influencers, a lo que él contestó: “siempre he tenido el sueño de trabajar con Arath, a Mario no tengo el gusto de conocerlo y sería increíble trabajar con Karime”.

“La familia Coco está lista para ser saboreada”

Se acerca el Día de Muertos y como parte de las alegorías que se preparan para celebrar dicha fecha dulceros mexicanos se han dado a la tarea, obviamente sin permiso legal, de hacer dulces de azúcar con la figura de (todos) los personajes de la familia “Coco”, la propuesta ha sido muy bien recibida por el público que es fanático de la cinta animada y también por quienes gustan de la fecha en la que se honra a los que ya no están físicamente.

Dicho emprendimiento consta de una colección de figuras de unos 15 centímetros hechas en azúcar por la cual se pagan poco más de 100 pesos.

Lee también: Mario Bezares revela los mensajes que le transmitió Paco Stanley en sueños

Foto: Disney-Pixar via AP