MORELIA. En la historia del cine hay varios ejemplos de un corto de ficción convertido tiempo después en largometraje, como la mexicana “El violín” y las internacionales “Whiplash” y “Sin city”, pero es muy raro que de un documental alguien piense en hacer una película original.

Así que cuando la directora Nuria Ibáñez Castañeda planteó la posibilidad de hacer algo así, la productora Cristina Velasco la trató de disuadir argumentando que ella hacía documentales poderosos.

“Pero entonces me dijo lo que estaba viendo, lo que le daba para contar, me contagió de lo que estaba pesando y dije vamos a hacerla”, recuerda Velasco.

Así nació “El guardián”, película que se estrenó hoy dentro de la sección oficial mexicana del Festival Internacional de Cine de Morelia, inspirada en el documental “Una corriente salvaje” de 2018, de la propia Ibáñez.

“La corriente salvaje” seguía a dos hombres, aparentemente los únicos en el planeta, quienes en una playa emprenden la pesca para sobrevivir.

La nueva cinta retoma a Basilio, uno de los personajes del documental, para ahora interpretar a un hombre que un día llegó a una playa desierta para cuidarla, pero eventualmente dejó de tener un pago.

“Cuando fue el documental a Basilio no le pagaba el patrón y aún así no quería irse; le decíamos todo el tiempo que tenía que irse ahí, insistíamos tozudamente en que no estaba bien y que no tenía sentido que ahí estuviera”, recuerda Ibáñez.

“Mucho tiempo después me acordé de esto y justo el cine te hace pesar distinto y pensé en las razones de por qué Basilio se aferraba al lugar. Ahora hay cosas reales como que él se cruzó al otro lado y que disparó un arma”, añade.

La cinta, que ahora inicia corrido festivales, se rodó en Bahía de Los Ángeles (Baja California) con un elenco integrado por Gerardo Trejoluna (“Sierra Madre”); Andrea Lara y Blake Webb.

Con sus anteriores trabajos Ibáñez ha ganado en festivales internacionales como en el de Morelia, donde ahora se encuentra.

