El fuerte reclamo de Poncho de Nigris a la producción de "La casa de los famosos"

Poncho de Nigris pudo ser uno de los dos finalistas que se revelaron ayer tras la última nominación de "La casa de los famosos México", a Nicola Porcella, el primer finalista, se suma Sergio Mayer y Emilio Osorio, mientras que Wendy, la Barby y Poncho son los nominados de la semana, uno de ellos saldrá el domingo.

Los últimos días del exitoso reality han transcurrido con polémica dentro y fuera de la casa, pues las versiones de "fraude" han estado presentes desde el principio del proyecto, para muchos cibernautas, las preferencias por el team cielo por parte de la producción ha resultado evidente en más de una ocasión.

La supuesta ayuda a Jorge Losa y a Barby en las últimas pruebas de líder, así como las intenciones de querer beneficiar a la exboxeadora en la dinámica del lunes, según videos en redes sociales, resultaron más que obvios para los seguidores del programa, el cual llega a su fin el próximo 13 de agosto.

Poncho de Nigris explota contra la producción de "LCDLFM"

Para Poncho de Nigris no estuvo bien que la última nominación fuera al azar, el regiomontano se mostró sorprendido y molesto cuando entró al confesionario y La Jefa le explicó que sólo diera el nombre de sus tres nominados, y que el puntaje lo daría la ruleta; el YouTuber y empresario externó su inconformidad en varios momentos.

"Es la primera vez que estoy nervioso de toda la temporada", expresó segundos antes de entrar al confesionario. “Pero cómo que suerte hombre, ¿dónde queda la estrategia?”, expresó mientras daba el primer giro de tres a la ruleta para saber cuántos puntos le tocaban a la Barby, única sobreviviente del team cielo: "no pues ya, así de suerte está cañón”, expresó, y su molestia vino cuando la ruleta le dio menos tres puntos a la exboxeadora: “No, no se vale, eso no se vale”, expresó visiblemente inconforme.

“Es de suerte, que entreguen el premio también de suerte”, dijo mientras daba su segundo giro, en el que le dio menos dos; finalmente, a Wendy se otorgó dos puntos: “No me parece justo, pero bueno, son sus reglas”, expresó antes de salir del confesionario.

No es la primera vez que Poncho expresa abiertamente sus inconformidades dentro de "La casa de los famosos México", lo hizo el lunes tras la dinámica para revelarse el primer líder el reality, externó que "querían poner a la Barby", comentario que por el que fue llamado al confesionario.