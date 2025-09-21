El recuerdo de cómo se celebraba antes el 15 de septiembre en cines y teatros de México provocó curiosidad y uno que otro suspiro entre los lectores. La noche del 15 de septiembre se celebraba en grande en los recintos teatrales y en los cines, donde se armaba una auténtica fiesta mexicana que incluía cantar el Himno Nacional.

A unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México, en el entonces Cine Alameda, se dieron cita decenas de mexicanos para unir sus voces y dar el Grito de Independencia el 15 de septiembre de 1951, la celebración fue en grande. “A toda máquina”, cinta de Ismael Rodríguez protagonizada por Pedro Infante y Luis Aguilar se proyectó en el recinto como antesala del festejo patrio.

Un año más tarde los mexicanos pudieron disfrutar de la voz de Jorge Negrete interpretando el Himno Nacional Mexicano en el Teatro Lírico. En 1953 se invitó al público a disfrutar de la interpretación del Himno en voz de Andy Rusell, que entonces era el exponente máximo de la canción romántica mexicana en Estados Unidos.

La industria del cine se despide de Robert Redford

El actor y director estadounidense, Robert Redford falleció a los 89 años, fue ganador del Oscar y fundador del Festival de Cine de Sundance, murió mientras dormía.

Redford encarnaba una cierta cara de América: ecologista, comprometido, independiente y próspero. El actor trabajó en grandes clásicos como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) y "Todos los hombres del presidente" (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Oscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes. La comunicad artística de todo el mundo, y sus fans, lo despidieron con palabras de admiración y cariño.

Christian Nodal, entre la crítica y el aprecio del público

A pesar de que en redes sociales se convocó a juntar firmas para que el cantante Christian Nodal no se presentara en Morelia para cantar en las fiestas patrias, la iniciativa no tuvo éxito y el cantante de regional mexicano interpretó sus éxitos frente a centenares de personas que abarrotaron la plaza entonando sus canciones.

Las críticas no han dejado en paz a Nodal desde que se hizo pública su relación con Ángela Aguilar en junio de 2024, con quien se casó pocos días después en medio de la polémica por su ruptura con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

En medio de la euforia del concierto que Christian Nodal ofreció en Morelia, el cantante decidió bajar del escenario y acercarse al público que lo recibió entre abrazos, aplausos y gritos de emoción.

Napoleón une su talento con el Mariachi Vargas de Tecalitlán

Con más de cinco décadas de trayectoria, una infinidad de premios y haber compartido el escenario con grandes figuras de la música, cualquiera creería que en la vida de Napoleón no existe algún sueño que le faltara por cumplir.

Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, y es que, para el llamado “Poeta de la canción” uno de sus más grandes anhelos era colaborar con una famosa agrupación mexicana: el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Este sueño ya es una realidad, gracias a "De corazón mexicano", su más reciente disco y en el que hace una recopilación de sus éxitos más sonados, pero vestidos de la música de mariachi.

"El rey", la icónica canción de José Alfredo Jiménez

El tema "El rey", del compositor guanajuatense es uno de los éxitos más grandes de José Alfredo Jiménez y, desde entonces, se mantiene como un himno de la música regional mexicana.

La letra habla de un hombre con el corazón roto por el rechazo de su amada y la desdicha que inunda su vida; sin embargo, mantiene su orgullo y su entereza.

A más de 50 años de su creación, hay una pregunta que ronda en todo aquel que llega a oírla: ¿Qué inspiró José Alfredo a componerla?

El origen del famoso tema fue contado por Alicia López Palazuelos, conocida artísticamente como Alicia Juárez, esposa del compositor, en el libro “Cuando viví contigo”, donde cuenta que la letra nació durante una cena, una especialmente incómoda para Alicia por el interés que otro hombre mostró hacía ella.

