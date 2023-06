El fax que enfureció a Paco Stanley antes de irse de Televisa

El día de ayer se cumplieron 24 años de la muerte del conductor Paco Stanley, una de las figuras más destacadas en las historia de la televisión en México y que fue en la década de los 90 una de las cartas fuertes de Televisa, porque no importaba el horario y el programa donde lo pusieran siempre tenía éxito, por eso fue sorpresiva su salida de esta televisora y su ingreso a la competencia TV Azteca.

En el recién estrenado documental de VIX+ "El Show, crónica de un asesinato", se manejó la siguiente versión: cuando el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo decidió dejar la empresa en manos de su hijo Emilio Azcárraga Jean muchos cambios se dieron en dicho lugar, entre ellos la desaparición del programa "¡Pácatelas!", el cual era conducido por Stanley, Mario Bezares, Benito Castro y el periodista Jorge Gil.

Pepe Cabello, quien fuera colaborador de Paco, durante su testimonio compartió que cuando le dijeron al conductor que ese día tendría su último programa, lo hicieron a través de un fax, algo que enfureció a Stanley."¿Tú crees que me merezco esto? Que a través de un pinche fax me corran, después de lo que yo he significado para esta empresa, ¿después de lo que les he dado a ganar?", recordó Cabello que dijo Stanley a su amigo Benito Castro, aún con el fax en la mano.

Paco Stanley habla de su salida de Televisa

Fue el propio conductor quien habló tiempo después de las razones de su salida, durante una entrevista para la cadena Telemundo, donde dejó en claro que fue la falta de respeto hacia su persona por parte de los nuevos directivos de la empresa, lo que lo llevó a dar ese paso."En el momento que una empresa no te da no sólamente la importancia por tantos años (25), sino el respeto, el cariño y el apapacho... te das cuenta que has tenido un trabajo bien hecho y de pronto te limitan, no te procuran, no te hacen caso, te están dando cuerda y te hablan de planes a largo plazo, reflexionas sobre el tiempo que te queda por vivir, por vivir enfrente de las cámaras y de tu trabajo, entonces te asusta que te pongan planes a largo plazo... simplemente cuando no te respetan y ahí no me respetaron, todos los programas que hice en Televisa siempre fue con un gran éxito, entonces creo que sí merecía un respeto y lo tengo en TV Azteca", expresó Paco Stanley en esa ocasión.

La otra versión

Pero fue su amigo Jorge Gil, en su libro "Mi verdad", quien da otra causa de la salida de Paco Stanley de la televisora de San Ángel y según su versión fue una broma del conductor a Azcárraga Jean, la razón por lo que perdió todo en esa empresa.Gil explicó que en una de las visitas de Emilio Azcárraga a los foros, se encontró con Paco y al saludarlo éste le presentó a una mujer como su esposa, a quien el entonces presidente de Televisa saludo cordialmente, pero cuando el conductor le dijo que era una broma enfureció y se fue del lugar, entonces al poco tiempo terminó su programa, su exclusividad y su estancia en la empresa.

Después de haber realizado programas como "La Carabina de Ambrosio" (1986), "¡Ándale!" (1991), "Llévatelo" (1993) y "¡Pácatelas!" (1995) con Televisa, Paco Stanley llegó a TV Azteca y el 15 de diciembre de 1998 estrenó “Una tras otra”, donde trabajó hasta el día de su muerte el 7 de junio de 1999.