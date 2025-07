Una nueva producción de "El Fantasma de la Ópera", impulsada por OCESA, Morris Gilbert, Claudio Carrera y Ollamani llega a México. El estreno está programado para noviembre de 2025.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Teatro Insurgentes en la Ciudad de México, se anunció oficialmente que "El Fantasma de la Ópera" regresará a la escena nacional con una nueva versión, producida por un equipo que reúne a algunas de las figuras más importantes del teatro en México.

Morris Gilbert compartió que la decisión de volver a montar la obra surgió luego de ver la puesta en Madrid, a invitación de Iñaki Fernández, de la empresa española Let’s Go. Aunque en principio no contemplaba repetir el montaje, quedó convencido tras viajar a España: “Las obras me escogen a mí”, dijo el productor.

Por su parte, Claudio Carrera reveló que el título coincidía con la búsqueda de un proyecto importante para relanzar el Teatro de los Insurgentes, lo que facilitó la decisión conjunta. “La obra encontró a su teatro”, resumió Gilbert ante los medios de comunicación.

Producción italo-española, adaptada a México

La puesta en escena que llegará a México se originó en Italia bajo la dirección de Federico Bellone, y se ha presentado en ciudades como Madrid y Montecarlo. La versión mexicana mantendrá la partitura original de Andrew Lloyd Webber, pero incorporará una nueva visión escénica y elementos técnicos renovados.

"El Fantasma de la Ópera" ha sido vista por más de 160 millones de personas en más de 200 ciudades. Ha sido traducida a 17 idiomas y ha ganado más de 70 premios internacionales, incluidos 7 Tonys y 4 Olivier, según las cifras que dio Morris Gilbert.

El director explicó que esta reinterpretación respeta el legado de la producción clásica de Harold Prince, pero propone una mirada distinta desde la escenografía, el movimiento escénico y el trabajo actoral. La producción cuenta con el respaldo de Let’s Go, empresa con la que OCESA ha colaborado previamente en montajes como "Ghost".

“Al principio no quería hacerla porque la producción original es perfecta, pero Cameron Mackintosh me convenció de que era momento de una nueva visión. Esta puesta parte del respeto a la original de Harold Prince, pero introduce una mirada fresca, con actuaciones más vivas, escenarios más dinámicos y una estética de época muy cuidada. Hemos trabajado con artistas como Rinaldo Rinaldi en los telones, que son auténticas obras de arte” compartió Federico Bellone.

Para esta nueva versión se realizaron audiciones a más de mil personas, de las cuales se seleccionaron 25 intérpretes. Federico Bellone confirmó que ciertos papeles —como Carlota y Piangi— requieren voces completamente operísticas, mientras que otros exigen una combinación de técnica clásica y versatilidad en teatro musical.

Morris Gilbert aclaró que, aunque aún no pueden anunciar al elenco, se trata de una combinación de nuevos talentos y actores ya conocidos, elegidos estrictamente por sus capacidades artísticas.

La producción tiene como meta estrenarse el 5 de noviembre de 2025, aunque la fecha final se confirmará más adelante. Mientras tanto, el Teatro de los Insurgentes será objeto de una remodelación que incluirá mejoras en baños, lobby y servicios, como parte de una intervención mayor por parte de la empresa Ollamani, dirigida por Emilio Azcárraga.

Claudio Carrera detalló que estas adecuaciones buscan mejorar la experiencia del público y generar una atmósfera coherente con la propuesta escénica del musical.

Esta será la segunda vez que "El Fantasma de la Ópera" se monta profesionalmente en México. La primera fue en 1999, también producida por Gilbert, en el Teatro Alameda. En esta ocasión, la obra llegará con una escenografía completamente nueva, una orquesta de 15 músicos en vivo y una apuesta renovada que busca ofrecer una experiencia distinta al público actual, sin alterar la esencia musical y narrativa del título.

rad