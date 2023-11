El exclusivo precio que Luis Miguel cobraría por un concierto privado

Luis Miguel ya está listo para iniciar su gira por México con uno de sus tours más exitosos después de cinco años fuera de los escenarios. El anuncio de su regreso generó gran expectación, y recientemente se confirmó que llenó el estadio Santiago Bernabéu en España, un lugar catalogado como élite desde 2007. Pero, ¿te has preguntado cuánto costaría tener a "El Sol" en tu evento privado, como una boda?

El fin de semana, el artista dio un exclusivo show en el Parque Fundidora de Monterrey, que contó con la presencia de su hija Michelle Salas y Danilo Díaz, además de otras personalidades como Saúl "El Canelo" Álvarez, Antonio Mauri, la modelo Ximena Navarrete, Arturo Carmona, Mariana Rodríguez y su pareja Samuel García, el Gobernador de Nuevo León.

Luis Miguel arrancó su paso por México con un concierto privado. Foto: Instagram

Este evento, que conmemoraba el aniversario de un grupo financiero propiedad del empresario Carlos Bremer, despertó la curiosidad de los fanáticos sobre cuánto podría costar un espectáculo privado con "El Sol".

Pero, ¿cuánto gana Luis Miguel por concierto?

Según el programa "De Primera Mano", el famoso intérprete está embolsando la impresionante cifra de 1 millón 955 mil dólares por presentación (este año), equivalente a 35 millones de pesos por concierto, dato retomado de "Pollstar", una empresa que mide eventos en vivo.

Para tener una idea más clara de cuánto podría haber pagado Bremer por el show reciente, el canal de YouTube "Play Us" estimó, hace un año, que Luis Miguel gana aproximadamente 17 millones de pesos por un concierto de hora y media. Esto se traduce en un asombroso aproximado de 11 millones 333 mil pesos por cada hora de espectáculo, lo que podría justificar los altos costos de los boletos para verlo en vivo.

¿Cuándo son las presentaciones de Luis Miguel en México?

Después de visitar Argentina, Chile y Estados Unidos, el astro iluminará la capital con un total de siete conciertos en la Arena CDMX: los días 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 de noviembre.

En medio de su ambiciosa gira, Micky se ha visto envuelto en la polémica, empezando por presuntos problemas de salud, una batalla legal por la manutención de sus hijos, rumores del uso de dobles en sus conciertos, su cambio físico y la reciente boda de su hija mayor, Michelle Salas.

Luis Miguel abarrota el estadio Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu, reconocido como el segundo más grande de España según algunos portales especializados en deportes, con una capacidad de 81,044 espectadores, también se prepara para recibir a la voz detrás de “La incondicional”.

"Micky" se presentó por última vez en europa en 2017, coincidiendo con el lanzamiento de "México por siempre".

Ahora, tras haber agotado las entradas en esta colosal locación, el éxito se anunció a través de sus redes sociales.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", expresó el artista en Twitter, luego de haber vendido y agotado 45 mil entradas destinadas, tan solo cinco días después de ponerlas a la venta.

Adicionalmente, el cantante ha decidido abrir una fecha adicional para el próximo 7 de julio, un día después de la primera presentación en la casa del Real Madrid.

