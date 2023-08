El emotivo gesto que tuvo Taylor Swift en México con una niña

La cantante estadunidense Taylor Swift no ha decepcionado a sus fans mexicanos, en los dos conciertos de cuatro que se realizarán en el Foro Sol de la Ciudad de México, no sólo por el grandioso espectáculo que presenta con su The Eras Tour, también por los detalles que ha tenido con sus seguidores, entre ellos el abrazo y el obsequio que dio a una pequeña seguidora. En el concierto del viernes una niña mexicana logró posiblemente, uno de los momentos más entrañables de su vida, cuando en medio de la canción "22" la cantante se acercó a la orilla del escenario, donde ella estaba, y se hincó para dale un abrazo, acto seguido la niña le regaló un brazalete de la amistad, de esos que cientos de fans han intercambiado dentro y fuera del Foro Sol; Taylor lo colocó de inmediato en su muñeca derecha y para corresponder el detalle le regalo el sombrero negro que traía puesto.

Amor de Taylor para sus fans

Pero posiblemente lo mejor de este momento, es que la intérprete de "Shake It Off" le dijo tomándola

de las manos, "I love you, te amo, te amo", lo que dejó aún más emocionada a la pequeña fan, quien cubrió su boca con las manos, como conteniendo un grito de felicidad. Este detalle de regalar su sombrero en este tema, se debe a su mamá Andrea Swift, quien se encarga de elegir a la afortunada o afortunado fan que recibirá tan especial obsequio, por lo regular son menores de edad los que tienen la oportunidad de vivir esta experiencia, por ejemplo, en sus presentaciones en Estados Unidos le tocó a la hermana de Selena Gomez y a una pequeña con Síndrome de Down.

Taylor Swift le dijo 'TE AMO' en español a la pequeña swiftie que le regaló el sombrero ayer pic.twitter.com/gxuehLuEGs — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) August 26, 2023

Pero han sido varios los detalles que ha tenido la cantante con su público mexicano, como el hecho que esté intentando expresarse en español desde el primer concierto, o que no oculte lo impactada que está por ver la respuesta de la gente ante su presencia, quienes no dejan de gritar su nombre o corear de principio a fin cada uno de sus éxitos, llevándola casi a las lágrimas.