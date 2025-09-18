Más Información

” será el nuevo docu-concierto dirigido por Fernando Frías de la Parra, que promete mostrar el lado más energético de los seguidores de la banda durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.

La producción se proyectará en más de 60 países, incluyendo México, ofreciendo una experiencia única para los fans del grupo británico.

¿Cuándo se estrenará “Depeche Mode: M”?

La película llegará a las salas mexicanas el martes 28 de octubre, con funciones limitadas a través de cadenas como Cinépolis y Cinemex.

Este docu-concierto no solo rememora los tres shows que hicieron sold-out en 2023 en suMemento Mori Tour”, sino que también busca ser una experiencia audiovisual que mezcla música, cultura y reflexión.

La producción explora la tradición mexicana sobre la muerte y cómo la música puede convertirse en un vehículo para transmitir emociones y memoria colectiva.

Participación y enfoque del documental

El docu-concierto contará con la narración de Daniel Giménez Cacho y la cinematografía de Damián García, quienes aportarán un enfoque íntimo y cinematográfico que trasciende el formato clásico de un concierto filmado.

Además, participarán los tres miembros de la icónica banda de synth-pop: David Gahan, Martin Lee Gore y Andrew John Fletcher, lo que garantiza que los fans vean a la agrupación desde una perspectiva cercana y auténtica.

” se perfila como uno de los mejores docu-conciertos recientes, buscando ser una reflexión audiovisual que une resonancias culturales, memorias compartidas y la celebraión de lo efímero.

Aunque la banda aún no ha anunciado todos los países donde se estrenará, en México los seguidores podrán disfrutar de una proyección exclusiva y limitada que promete convertirse en un referente dentro de este formato.

