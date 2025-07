La Chilindrina no quería ser la Chilindrina… o al menos eso nos quiere hacer creer la serie “Sin querer queriendo”. En el reciente capítulo de la bioserie de Chespirito se muestra a María Antonieta de las Nieves despidiéndose del programa con un discurso que hizo levantar las cejas a los fans más fieles: dice que no quiere quedarse atada a su personaje, que busca algo más. Sin embargo, los usuarios en redes sociales no tardaron en señalar lo irónico (y para algunos, falso) del guion.

Y es que, como muchos apuntaron, la actriz no solo regresó más adelante al programa, sino que convirtió al personaje en su mayor estandarte profesional: lo explotó en shows, circos, películas y hasta peleó por los derechos legales. “Suena absurdo ese diálogo”, “¿Cómo no quería quedarse atada si después no hizo otra cosa?”, “Es el más falso de toda la serie, incluso más que el ‘que se joda Chespirito’ de Kiko”, fueron algunos comentarios que resumen el sentir de una audiencia que no se cree tan fácil lo que ve en pantalla.

Livia Brito, con demanda y sin primer crédito

Livia Brito estrenó la telenovela “Amanecer” bajo la tormenta. Comenzó emocionada y con muchas expectativas, pero las cosas no le han salido tan bien. Primero, porque el melodrama producido por Juan Osorio entró al aire apenas unos días después de que la actriz perdiera la demanda interpuesta, años atrás, por un fotógrafo, lo que provocó que sólo posara unos minutos en la presentación y luego se retirara. Y segundo, porque esperaba llevar el primer crédito de la historia, sin embargo es Fernando Colunga quien se llevó todos los honores.

La actriz se encuentra entre el protagónico de una novela y una demanda. Foto: Televisa.

Mon Laferte aprovecha su voz en “Cabaret”

Mon Laferte debutó a lo grande este fin de semana en “Cabaret”, el musical por el que han pasado Itatí Cantoral, Kika Edgar, Lisset, Cassandra Sánchez Navarro y Majo Pérez.

Con ensayos exhaustivos, la cantante chilena tiene ahora a cargo el papel de Sally Bowles que le valió el reconocimiento del público en lo que significó su estreno como actriz en México y en teatro. En la década pasada había participado en el cine peruano, pero pronto volvió a la música, que ha sido su sólido terreno artístico y del que segura hace gala en el famoso musical. Por ahora, Mon dedicará este verano a la obra que se presenta en el Teatro de los Insurgentes, mientras disfruta a su bebé, antes de retomar sus giras musicales.

Laferte se estrenó en el teatro con la puesta "Cabaret". Foto: Instagram oficial.

