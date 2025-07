No solo las redes sociales se volcaron con la polémica alrededor de “Sin querer queriendo”. El mercado negro también se subió al tren y ahora desempolva las viejas actuaciones de Florinda Meza, reviviendo su carrera como si fuera novedad. El más reciente hallazgo pirata es “Milagro y magia”, la telenovela que protagonizó en 1991 bajo la dirección de "Chespirito". Aunque algunos capítulos están en YouTube, los corsarios del mercado informal de siempre ya ofrecen la serie completa como oro molido .Resulta que, entre dimes y diretes, Meza se volvió tendencia… hasta en los tianguis.

Ana Patricia Rojo nunca estuvo sola (ni en el set, ni en la vida)

Mientras se reabre el debate sobre las infancias vulnerables en el espectáculo, Ana Patricia Rojo recuerda que, desde sus días en “El maleficio” y “Veneno para las hadas”, su mamá fue su sombra protectora. “Siempre estuvo conmigo. No había forma de que alguien se me acercara con intenciones raras”, dice. Hoy, a sus 50 años, Rojo aparece en “Monteverde” y sigue defendiendo la presencia adulta en los rodajes infantiles. “Una madre presente hace toda la diferencia".

”Wendy Guevara no necesita actuar… porque ya lo hace natural

La producción de “Papás por conveniencia” quedó encantada con Wendy Guevara. Aunque tomó unas clases en el CEA, aseguran que no las necesitaba: “se para frente a la cámara y lo trae en la sangre”. Wendy se interpreta a sí misma en la serie, y entre escenas con Martín Ricca y Daniela Luján, saca carcajadas también detrás del monitor. Técnicos, staff y compañeros coinciden: “Tiene un ángel que no se puede fingir”. Ganó "La casa de los famosos" con carisma, no con estrategia. Lo suyo… es chispa auténtica.

