En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Tras el final de la última película de “”, los fans pedían que, de una forma u otra, la franquicia continuara la historia de una de las parejas de demonólogos más famosas del mundo. Ahora, Warner Bros. estaría trabajando en una nueva película y una serie ambientadas en el mismo universo.

La cinta “El Conjuro 4: Los últimos ritos” se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2025, recaudando más de 487 millones de dólares en cines de todo el mundo.

El estudio habría tomado nota del éxito de lo que se suponía sería el cierre de la saga, y junto a New Line Cinema estarían desarrollando una precuela en formato de serie, que explorará más casos de entes sobrenaturales y sucesos paranormales.

La producción estaría dirigida por Rodrigue Huart, mientras que Richard Naing e Ian Goldberg, coguionistas de “La Monja” y “El Conjuro: Últimos Ritos”, participarían en la creación del guion. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún acuerdo oficial.

Tampoco se ha anunciado si Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes interpretan a Ed y Lorraine Warren, regresarán a este nuevo proyecto, luego de haber concluido la historia principal de la saga en su última película.

¿De qué trataría la precuela "El Conjuro"?

Este nuevo capítulo de “El Conjuro” exploraría los primeros años de los investigadores paranormales y los orígenes de la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, fundada en 1952.

La saga de terror reúne actualmente nueve películas, incluyendo exitosos spin-offs como “Annabelle” y “La Llorona”, que exploran otras leyendas y entidades del mismo universo cinematográfico.

Por otro lado, la saga de terror también tendría en planes una serie que contaría con la participación de Nancy Won como guionista, productora ejecutiva y showrunner.

En conjunto, la franquicia ha superado los 2,700 millones de dólares en taquilla global, consolidándose como una de las más exitosas del cine de terror moderno. Aunque en los últimos años ha recibido críticas mixtas, muchos fans defienden el universo de “” por su atmósfera y su conexión con historias basadas en hechos reales.

