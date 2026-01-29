El collar que portó la actriz Margot Robbie en la premier de de "Cumbres Borrascosas" se robó las miradas en la alfombra roja del Teatro Chino, donde se proyectó la cinta dirigida por Emerald Fennell; Robbie iba del brazo del actor y protagonista de la historia, Jacob Elordi.

El evento generó revuelo en redes por la química de la pareja protagónica y los detalles de vestimenta; "Cumbres Borrascosas" adapta la novela de Emily Brontë, cuenta la historia de la apasionada y destructiva relación entre Heathcliff (Jacob Elordi), un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Catherine Earnshaw (Margot Robbie).

La cinta está ambientada en los páramos de Yorkshire, explora su amor salvaje marcado por celos, venganza y crueldad social; Catherine elige casarse con un hombre rico, lo que impulsa a Heathcliff a una espiral de rencor que afecta generaciones. Fennell enfatiza la violencia emocional y la pasión desbordada en esta versión moderna.

El collar de Margot Robbie

Margot Robbie llega al estreno de "Cumbres Borrascosas". De acuerdo a Vanity Fair, la estrella de "Cumbres borrascosas" ha llevado la tendencia Old Hollywood al siguiente nivel rindiendo homenaje a uno de los romances más turbulentos de la historia. Foto de Jordan Strauss/Invision/AP.

El glamour supremo lo aportaron las joyas, sobre todo el collar que utilizó Margot Robbie , el icónico diamante Taj Mahal con forma de corazón, propiedad de Elizabeth Taylor y montado en un collar de Cartier.

Esta gema legendaria fue un obsequio de Richard Burton, su esposo en dos ocasiones, para su 40 cumpleaños hace más de 50 años. Forma parte de la célebre colección de joyas de la estrella de Hollywood, cargada de romanticismo e historia, ideal para arrancar la promoción de "Cumbres Borrascosas".

El suntuoso colgante en forma de corazón, ambientado en jade con una cadena a medida de oro, rubíes y diamantes, incluye una inscripción en persa que dice: "El amor es eterno", junto al nombre de Nur Jahan, la primera mujer en recibirlo de su esposo, el emperador mogol Shah Jahangir.

La extraordinaria pieza pasó a su hijo Shah Jahan, quien se la obsequió a su esposa Mumtaz Mahal. Tras su muerte cuatro años después, el emperador mandó construir el Taj Mahal en su memoria, origen del nombre del diamante.

Posteriormente, Cartier lo adquirió. Originalmente montado en un cordón de seda indio tradicional, el diseñador de la casa, Alfred Durante, lo transformó con una cadena de oro y rubíes adornada con discos y borlas.

En 1972, Michael Thomas, presidente de Cartier, se lo presentó a Burton y Taylor en el Hotel Internacional del aeropuerto Kennedy. La pareja planeaba vacaciones y Burton buscaba ideas para regalos de San Valentín y el cumpleaños de ella el 27 de febrero; él compró la joya en secreto y la sorprendió con ella en la fiesta de sus 40 años en Budapest, símbolo de su apasionado y legendario romance.

