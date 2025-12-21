Cuando en 2015 se prohibió el uso de animales en los circos, los artistas de este gremio se vieron en la necesidad de reinventarse, o mejor dicho, volver al origen, ya que el espacio natural de las artes circenses es el escenario teatral.

Así lo explica Alfredo Atayde, quien está al frente del Circo Atayde, el cual cumplió 137 años.

“El circo no nació en carpa, el circo moderno nació en los teatros hace más de 250 años en Inglaterra, y la carpa la inventaron porque en los pueblos pequeños no había recintos como anfiteatros; por eso podemos decir que regresa a su esencia y el público en México lo ha aceptado muy bien”, detalla.

Un ejemplo de la producción que ahora la familia Atayde realiza para sus shows, fusionando las artes escénicas con las circenses, son las Galas del Único y Original Circo Atayde, que cada fin de año presentan, y que en esta ocasión llegan al Centro Cultural Teatro I, del 25 al 28 de diciembre.

“Este formato ha tenido una muy buena aceptación, porque se les da calidad, cada show nos lleva un año de planeación. Por ejemplo, este año tenemos a los Hermanos Vázquez, con un acto de equilibrio con el rol de rola, y a ellos los firmamos hace ocho meses”.

El Circo Atayde tiene más de 60 años cumpliendo con esta cita invernal con el público, donde les dan una muestra de lo mejor del arte circense tradicional, el cual ha tenido una evolución importante tanto en su técnica como en la cuestión visual.

“Nosotros a diferencia de otros shows no contamos una historia, porque es circo tradicional fusionado con toda la modernidad que hay para las artes escénicas, es decir, iluminación de primera, vestuario espectacular y retomamos la orquesta, con nueve extraordinarios músicos dirigidos por el maestro Carlos Alberto Ramírez, somos los únicos en México con música en vivo”, recalca Atayde.

Aunque en esta gala no hay maestro de ceremonias, sí tienen dentro de su programa a equilibristas, malabaristas, clowns, trapecistas, contorsionistas, por mencionar algunos, y un cuerpo de baile para dar otra experiencia al espectador. Todos son dirigidos por el Artús Chávez, con show apto tanto niños como los adultos.