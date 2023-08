El cantante Luis Ángel "El Flaco" lamenta con profundo dolor la muerte de su hija, murió ahogada tras accidente

Luis Ángel "El Flaco", cantante de regional mexicano, lamentó la muerte de su hija María Fernanda, quien según informes estatales, falleció la mañana de este lunes cuando se introdujo al mar con una amiga en una playa de Mazatlán , Sinaloa, su amiga pudo ser rescatada pero María Fernanda fue encontrada sin vida, reportaron las autoridades.

"El Flaco", a través de un comunicado, pidió respeto para este difícil momento, el cual calificó como el más doloroso de su vida; pidió empatía para que se respete su privacidad: "Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa: con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno pueda sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión".

Fans de Luis Ángel "El Flaco" externan su pésame

A través de redes sociales, Luis "El Flaco" no ha dejado de recibir comentarios de amor y el pésame de sus fans tras darse a conocer la muerte de su hija María Fernanda, a través de palabras de aliento, los seguidores del intérprete de temas como "Dios bendiga nuestro amor" y "Dios perdona pero el tiempo no" lamentaron la trágica noticia que dio a conocer su ídolo.

"No hay palabras que mitiguen el dolor para estos casos. No hay palabras suficientes para expresar lo que siento tras la devastadora noticia por el reciente fallecimiento de tu hija. Sé que no hay nada más doloroso en la vida para una madre o un padre que perder a un hijo. El ciclo natural de la vida se supone que no sea así, por eso se hace difícil de aceptar. Fuerte abrazo flaco". "Sé que no hay palabras de consuelo que puedan calmar su dolor. Dios no los soltará de su mano y sé que en estos momentos están viviendo el peor momento que cualquier padre pueda pasar, mi más sentido pésame para usted y Maricruz un fuerte abrazo". "No me puedo imaginar el dolor tan grande que estás pasando pero Dios no te dejará el te darás paz y tranquilidad que necesitas estamos contigo", son algunos comentarios que se leen en su última publicación en Instagram, donde cuenta con casi dos millones de seguidores.