El camino al éxito de los corridos tumbados

“Es la energía”, dice Natanael Cano al tratar de explicar por qué el corrido tumbado es tan popular en México.

El género, que mezcla sonidos del hip-hop con el reggaetón y el regional mexicano ha ganado popularidad en el país a raíz de que cantantes jóvenes, como Cano, de 22 años, han recurrido a él para hablar de sus historias en territorios como Sonora, Jalisco y Guanajuato, muchas veces relacionadas con la superación personal.

Con el auge de este y otros géneros de origen nacional, Santiago Espejo, Sebastián Sariñana y Arturo S. se inspiraron para crear Vgly, una serie sobre un cantante mexicano con una historia de supervivencia dentro del mundo competitivo de la música urbana y del peligroso barrio de La Guerrero, en la Ciudad de México.

“Está basada en todos los exponentes nuevos y en sus historias, en la idea de perseguir su sueño cuando vienen de un lugar bravo, en lugares que no necesariamente son tierra fértil para eso, pero resulta que muchos de estos artistas vienen justamente de estos lugares”, dice Sariñana en entrevista.

Interpretado por el actor Benny Emmanuel, Vgly es un chico que se enfrenta no sólo a las dificultades económicas en su núcleo familiar, sino también a la competencia en la industria musical y a diferentes problemas sociales.

El actor considera que esta historia es un ejemplo de resiliencia para muchos otros cantantes que hoy están encontrándose con adversidades.

“Creo que está chido demostrar que tenemos estigmatizado el barrio y hablar de este lado aspiracional y dejar el mensaje de que no importa de dónde vengas, siempre la puedes romper, con esfuerzo, con disciplina”, señala Benny, quien ya ha trabajado en otras historias similares como Chicuarotes.

Cano, considerado el pionero del género del corrido tumbado, hoy se siente orgulloso de su historia.

“Me encanta ser reconocido de esta forma, que sea de una buena forma, positiva, que es la música, en un género que está lleno de gente que ha podido superarse”, expresa Natanael.

Esta es la primera vez que el intérprete de “Pacas de billetes” actuará en una serie.

El estreno es el 25 de mayo por HBO Max y además de él otros exponentes como el rapero Simpson Ahuevo harán apariciones en la serie.

Conocimiento de causa

El reparto lo completan Jesica Vite, Sasha González, Alex Lago y Juan Daniel García Treviño. Este último da vida a Flex, el mánager y mejor amigo de Vgly, un papel con el que se siente identificado pues hasta 2019, cuando debutó en la cinta Ya no estoy aquí, él se dedicaba a la música buscando oportunidades con su grupo El son de Kumbia.

“Lo inspiré en mí mismo porque es algo con lo que me identifico, vengo de ahí, de esos barrios, donde se vive esto, la falta de oportunidades, donde, si hay oportunidades, es la buena y la mala, y para la buena ya tienen un estereotipo del güey que vive en el barrio, de cómo habla, cómo camina o cómo se viste. Aunque tengas un currículum con diplomado, no tienes trabajo. Las oportunidades son más escasas”, cuenta Treviño.

En el pasado Juan Daniel fue comparado con Yalitza Aparicio, pues se consideraba un “actor no profesional”.

Ahora decidió continuar su carrera en este ámbito y optó entrar a esta producción porque la considera “una historia de supervivencia”.

Pero no todo en la trama es dramático; personajes como el de Alex Lago adhieren un toque de comedia a la historia, mientras que Jessica Vite y Sasha González son las representantes femeninas en la industria, quienes demuestran que no importa el género para ser parte de un equipo o triunfar.

“Se tiene este pensamiento de que en el barrio no se puede salir adelante o que pesa mucho el tener esta manchita de que dicen que: ‘ay, viene del barrio’ y no tiene que ser así; en el barrio hay muchísimo talento, no solamente en lo musical, sino en todos los ámbitos”, señala Alex Lago.