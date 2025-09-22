Era el año 2000 y la compañía de El Fantasma de la Ópera salió al escenario para agradecer los aplausos, de pronto su protagonista Juan Navarro corrió a tomar la mano de una integrante del ensamble, Frida Yosif, la trajo al frente, se hincó ante ella, y con la máscara del Fantasma puesta, le pidió matrimonio.

Así comenzó hace 25 años la historia de la actriz Rania Navarro.

“Ese es mi origen, la historia que mis papás me contaron fue esa, ‘tu origen fue El Fantasma de la Ópera; crecí escuchando la música de la producción de México, la de Broadway y después la de la película, leí el libro cuando tenía 12 años y desde entonces soy fan”, explicó Rania, hija de Juan Navarro, quien falleció en octubre de 2020 por Covid.

Es tal su conexión con este musical, que desde temprana edad comenzó a prepararse en ballet, canto y actuación, por si algún día la oportunidad se presentaba. Y ese día llegó, cuando la semana pasada se anunció que la nueva versión de este montaje ya tenía a sus actores y actrices, y ahí estaba su nombre.

“Estar aquí es todo un triunfo, tan sólo en el proceso de audiciones con cada filtro que yo pasaba me sentía más orgullosa, agradecida y bendecida de poder formar parte de esto, y llegar hasta acá es un honor de verdad”, expresó en entrevista.

Quien fuera una de las participantes del Concurso Nacional de Canto México Canta, explicó que, más que sentir presión por estar a la altura de su apellido, estaba segura y sabía que su preparación, más su talento, la convertían en una candidata ideal para este musical.

“Yo sabía que si me daban el papel del árbol tres (para referirse a un papel secundario) no me importaba, porque yo quería ser parte de este legado, que ahora puedo llevar orgullosa, además sé que mi ángel de la música me cuida y me bendice todo el tiempo”.

A partir del día de mañana, cuando comiencen en forma y a toda marcha los ensayos del montaje que estrenará el 6 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes, Rania deberá hacer gala de sus habilidades interpretativas, porque tendrá un triple papel: como ensamble y como cover de los personajes de Christine (la protagonista) y de Meg.

“Así que hay que dar lo mejor cada noche, esto fue lo que mi padre y mi madre me enseñaron más allá de lo técnico”.