El actor Nikolaj Coster-Waldau, de duro guerrero a esposo desaparecido

El actor Nikolaj Coster-Waldau se ganó el cariño (y también para otros el odio) de muchos gracias a su personaje dentro de la serie Juego de tronos (Game of thrones), donde interpretó a Jaime Lannister, el avezado guerrero, orgulloso y arrogante. Capaz de ser caballeroso y encantador, pero también cruel y despiadado.

Si bien el danés alcanzó fama internacional gracias a este teleshow, ahora que acaba de estrenar una nueva serie, The last thing he told me, por Apple Tv+, comparte que su familia no es particularmente seguidora de su trabajo actoral.

“Desearía decir que ellos son mis más grandes seguidores y que todo lo que hago ellos sólo se sientan a verlo y no pueden esperar, pero la realidad es que no es así. Así no es como funciona”, señaló Nikolaj durante una mesa redonda donde estuvo presente EL UNIVERSAL.

“Sé que mi esposa vio el primer episodio de GOT porque la llevé a la premier y luego todavía tiene que ponerse al día con el resto de las temporadas”.

Sin embargo, Nikolaj Coster-Waldau sabe que su nuevo trabajo le gustará a su esposa, la actriz y cantante Nukâka, pero asegura que no busca que su familia vea los programas en los que él actúa.

“En realidad estoy bastante seguro de que a ella le gustará este programa (The last thing he told me) y estoy seguro de que a mis hijas les gustará este programa, porque es muy mucho su tipo. Pero esa no es la relación que tenemos. No es como ‘mira lo que hice’. Prefiero ver algo junto con ellos y realmente no voy a mirarme a mí mismo”, dice entre risas.

En la serie de Apple Tv+, protagonizada por Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau interpreta a Owen, esposo de Hannah (Garner) y quien desaparece misteriosamente.

A partir de entonces Hannah buscará descubrir qué sucedió con él, reconstruyendo sus últimos momentos a través de recuerdos, mientras, a la par, trata de crear un vínculo con la hija de Owen, Bailey (Angourie Rice), quien ahora ha quedado a su cargo.

“Es una buena historia y sólo trato de entender qué es lo que te lleva a un punto cuando tomas decisiones de vida tan estresantes como hace él”.

The last thing he told me ya puede verse por la plataforma Apple Tv+ con episodios nuevos cada viernes hasta su final, el 19 de mayo.