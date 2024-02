El actor mexicano que hizo carrera en Quebec va a Cineteca

Hace 26 años, luego de ser víctima de dos hechos delictivos en una semana, incluso siendo encañonado, Jorge Martínez Colorado decidió dejar la Ciudad de México y dirigirse a Canadá, de donde no ha regresado y se ha convertido en actor de cine y series.

A sus 52 años, este veracruzano habitante de Quebec, es de los mexicanos que están incursionando en diferentes países, sin reflectores mediáticos internacionales, pero rindiendo buenas cuentas a quien lo selecciona.

En ese país, Martínez Colorado ya trabajó bajo las órdenes del realizador ganador en Berlín, Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar) para Le temps des framboises, cuya segunda temporada comenzará grabaciones.

Y también protagoniza el filme El coyote, que desde este fin de semana y hasta el 3 de marzo, forma parte Quebecine MX, festival en la Cineteca Nacional con 10 filmes procedentes de esa provincia canadiense.

La cinta versa sobre Camilo, un brillante cocinero en sus mejores tiempos, pero que debe trabajar para una compañía de limpieza. Cuando cree que todo va a componerse, regresa la hija a la que dejó de ver por ser una adicta, pero con un hijo de cinco años.

“Camilo es alguien que no sonríe, que muy raramente deja salir sus emociones, tiene una especie de amargura por haber perdido todo por la hija y de pronto, viene a aliviarlo el nieto”, comenta Martínez Colorado.

“Katherine (Jerkovic) me dejó improvisar mucho con el bagaje del migrante, decir palabras en español y pues hay una gran melancolía en la película”, añade.

El coyote tuvo su estreno internacional en el pasado festival de cine de Toronto. Martínez Colorado se ha alzado con el galardón a Mejor actor en los certámenes de Brooklyn y Whistler.

Jorge nació en Córdoba, Veracruz, pero estudió en Xalapa y después encontró trabajo a finales de los 90 en la producción de la telenovela Mirada de mujer.

“Cuando dos tipos me apuntaron en un taxi, fue el acabose para mí”, recuerda, “he sido migrante toda mi vida, después del DF me fui a Quintana Roo y alguien me invitó a Quebec y regresar, pero ya no lo hice”.