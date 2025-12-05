Más Información

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

La premisa de Accidente y la exploración de temas como como la culpa, el poder y la desigualdad social cautivó a 22 países que tuvieron la serie en su top ten durante el estreno de la primera temporada.

Para Eréndira Ibarra, este éxito en la plataforma Netflix no fue un golpe de suerte.

“México siempre ha sido muy poderoso en la forma en que contamos historias porque los latinos somos melodramáticos por naturaleza; lo que faltaba era presupuesto, que nos voltearan a ver”.

La serie, que estrenará su segunda temporada el 10 de diciembre, cuenta la historia de un grupo de padres que enfrentan la muerte de sus hijos a causa de un accidente en una fiesta infantil, cuando un juego inflable sale volando.

Cuando se descubre que uno de de los padres es el culpable, la venganza los arrastra a todos.

Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Erick Elías, Erik Hayser, Regina Blandón y Eréndira Ibarra integran el elenco principal, al cual se unirá el personaje de Bárbara de Regil.

Regil interpreta a Tamara, la amante de El Charro (Alberto Guerra), quien no sólo lo ayudará a castigar al causante de la tragedia, también lo apoyará en su duelo.

“En mis notas lo primero que puse es que Tamara ama a El Charro, pero sucedieron cosas entre ellos que la lastimaron y ahora ella regresa porque sabe que él la necesita, aunque esto la rebaja”, explica Bárbara.

Distintos duelos

La interacción entre los personajes mostrará al espectador un lado más allá del mafioso lleno de furia, también al hombre que ve su vida destruida por el fallecimiento de su hijo y por el engaño de su esposa Lupita (Eréndira Ibarra) con su abogado defensor.

“Lo que sucede entre Lupita y su esposo es una sucesión de duelos, principalmente de la vida que ella pensaba que tenía o quería tener, porque cuando se vive la violencia con tanta cotidinidad se pierde de vista el concepto de lo bueno y lo malo y cuesta mucho romper el ciclo. También enfrenta un duelo por amor, ya que sí amaba a su esposo, y por quien ella era antes”, comenta Eréndira.

El factor común entre las dos mujeres de El Charro, es que ambas han renacido después del dolor, algo que demostrarán a lo largo de la segunda entrega.

La serie fue una de las producciones más exitosas de la plataforma el año pasado, posicionándose en el Top 10 de Netflix a nivel mundial, aspecto que influyó para una segunda temporada.

“Si le va bien no es necesariamente gracias a mí, si le va mal tampoco es culpa mía, hay muchas cosas que influyen y lo único que queda es hacer lo mejor que sabes. Yo sé actuar y en eso me enfoco, más allá de que la expectativa”, señala Alberto Guerra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]