Eiza González se defiende de quienes la señalan de tener varios romances: "No me voy a conformar con lo mínimo"

Eiza González no sólo es una de las mexicanas más bellas del mundo del espectáculo, también una de las más reconocidas dentro de la industria del cine internacional, y es que si en nuestro país se dio a conocer gracias a programas como "Mujeres asesinas" o telenovelas como "Lola, érase una vez" o "Amores verdaderos", la también cantante consolidó su carrera en Hollywood, donde ha protagonizado cintas como "Ambulance" o "Baby Driver".

Lamentablemente sus éxitos profesionales han sido rebasados por su vida amorosa, en específico sus fugaces relaciones sentimentales con algunos famosos. En diferentes ocasiones, Eiza ha sido involucrada sentimentalmente con actores, músicos y hasta deportistas; sin embargo, ninguno de estos romances ha logrado trascender; y aunque ella misma ha declarado que todos estos galanes son simplemente amigos, se ha llevado fuertes críticas en las redes sociales.

El último famoso con el que se la vinculó fue James Marsden, reconocido por su participación como el príncipe Edward en la película de Disney, "Encantada", esto luego de que fueran vistos en una fiesta de Navidad organizada por Leonardo DiCaprio. Tras los rumores de un supuesto noviazgo, González reaccionó en sus redes, donde negó absolutamente todo y dejó claro que no todos los hombres que están cerca de ella son un interés amoroso.

Repito. La gente tiene amigos

Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mi es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) December 27, 2022





Desde entonces, Eiza se había mantenido bastante discreta al respecto; sin embargo, en una reciente entrevista que ofreció a la revista estadounidense "L’Officiel USA" volvió romper el silencio y lamentó el hecho de que, a diferencia de los hombres, una mujer que sale con varias personas sea juzgada tan duramente por la sociedad y no vista como alguien genial: "Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían, ‘él es genial, un rompecorazones’. Les gusta usar esa palabra (como algo positivo) para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias”, dijo.

En su caso, en específico, la mexicana recalcó que han intentado hacerla sentir avergonzada por intentar encontrar el amor, pero ella está segura de lo que vale: "Si una mujer busca a su compañero de vida y dice: 'no me voy a conformar con lo mínimo' y sigue adelante. Entonces, como dice Taylor [Swift] te llaman p*ta. Te avergüenzan. Te llaman ganado y te minimizan", agregó.

Aunque reconoció que por ahora ha dejado el corazón en segundo término y esta enfocada en su carrera, Eiza también aseguró que no dejará de conocer a otras personas por miedo de las críticas, aunque esto la lleve a tener varias citas más: “Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona, finalizó.

Recordemos que en los últimos años, la actriz mexicana ha sido captada junto a Liam Hemsworth, Calvin Harris, Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet y Jason Momoa.





¿Nuevo romance?.Foto: Instagram

