“Yo no soy responsable”. Esta fue la frase con la reaccionó al proceso legal que enfrenta su hermano, Miguel Luna, por presunto abuso sexual a una menor de edad.

A través de un video que publicó en redes sociales, el vocalista de , se deslindó de su familiar y las versiones que aseguran está usando su poder y supuestas influencias para evitar que se haga justicia.

"Jamas encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado. La persona que me está atacando a mi, asegurando que con base en mi carrera, mis influencias o mi economía me he encargado de encubirir muchísimas cosas, lo cual es totalmente falso", dijo.

Luna también se dijo en contra de cualquier agresión hacia las mujeres; incluso, aseguró que no pretende culpar a las víctimas, pues como padre de familia las entiende.

“Estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre abuso, maltrato o agresión. Yo no buscaba culpar a los afectados, pero sí proteger mi nombre de acusaciones falsas”.

El caso se hizo público el pasado 30 de septiembre, cuando una mujer de nombre Ilse Landeros acusó a su expareja (el hermano del intérprete) de presuntamente haber tomado imágenes indebidas de la menor y agredirla durante mucho tiempo.

Asimismo, destacó supuestas irregularidades en el caso, ya que el sujeto quedó en libertad casi a punto de recibir una sentencia.

De inmediato, las redes sociales vincularon a Edwin en esta situación, sin embargo; el cantante dejó claro que no es responsable por los actos de su allegados y que sólo responderá por sus acciones.

"Yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago, pero lo que hace una persona que está a mi lado no me corresponde. No se me hace justo que me juzguen", finalizó.

