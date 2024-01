Edgar Oceransky rompe el silencio: “No soy violador”; Anhelé Sánchez se defiende: “No tiene escrúpulos”

A inicios de 2022, miles de personas en redes sociales cancelaron a Edgar Oceransky.

El cantautor estaba por presentarse en el Auditorio Nacional el 16 de marzo de ese año, pero una semana antes, la escritora Anhelé Sánchez lo señaló en Twitter por acoso cibernético cuando ella era menor de edad, así como de abusar sexualmente de ella cuando ya tenía 19 años, lo que derivó en la cancelación de sus conciertos, por lo que ahora Oceransky interpone una demanda contra la también activista.

“Daño moral, y daño patrimonial específicamente es lo que demando, porque el daño moral que se hizo en mi perjuicio, al estar hablando periódicos, personas en la red, supuestos influencers, supuestos activistas que lo que hacen es bullear a la gente”, dice Oceransky a EL UNIVERSAL.

“Ahora dicen ‘el violador la demandó’, no, espérate, ¿quién dijo que yo soy un violador?, ¿dónde está la denuncia? Nosotros no podemos permitir que se hagan esas cosas, porque no solamente es censurar a la gente, sino que le estás permitiendo a alguien que hable mal de ti enfrente de todos, y tú, porque eres hombre, no te puedes defender, a eso estamos llegando y eso me parece gravísimo”, asegura el cantautor en entrevista.

Además de acusarlo en redes sociales, la activista publicó audios en los que el músico aparentemente bromea con su público respecto a su supuesto interés por las menores de edad. Lo cual aumentó el escrutinio público, y le fueron cancelados tanto el show en el recinto de Avenida Paseo de la Reforma, como otro más en el Teatro Diana de Guadalajara.

“No salí a decir nada en ese momento porque me pareció lo más saludable no litigar en los medios, que es lo que ella quiere hacer, pero esta vez cuando de nuevo se trata de ejercer en mi contra una violencia, yo ya no lo voy a permitir”, añade Oceransky.

Anhelé Sánchez se defiende ante demanda

Con la demanda, lo que busca el cantautor ahora para la reparación de los daños es la cantidad de 4 millones de pesos y una disculpa pública por parte de Anhelé, donde además se retracte por los señalamientos.

Ante ello, la activista decidió tomar nuevamente sus redes en las últimas semanas para externar su preocupación por la que considera una injusticia que forma parte del pacto patriarcal que permea en el sistema de justicia mexicano.

“Es un sistema para hombres, es un sistema que está hecho para los que tienen dinero. Pedirle a una mujer que fue víctima de una violación que para creerle meta una demanda me parece muy bajo”, comenta Anhelé Sánchez en entrevista vía Zoom.

“Cómo no va a ser patriarcal que mi violador proceda en mi contra, cuando yo no cometí ningún delito. He pagado abogados, peritos. He tenido que vivir en este interrogatorio, en la revictimización, tener que aguantar que él pida perspectiva de género para su caso, cosas alucinantes”.

Edgar Oceransky asegura que, durante el proceso legal, Anhelé no ha presentado pruebas suficientes para que el fallo del juez sea a su favor. Y que, en cambio, él ha sido sometido incluso a revisiones psiquiátricas periciales.

“Me sometieron dos veces durante más de cuatro horas a interrogatorios psiquiátricos para ver si yo era ese tipo de persona que ella estaba diciendo. Dos veces, una de ellas por un perito en psiquiatría que ella mandó, y esas pruebas se mandaron al juzgado. A ver si yo soy ese tipo de persona, eso no lo digo yo”.

Edgar Oceransky se defiende de audio comprometedor

El cantante detalla que el juicio por la demanda que interpuso, que incluye también al Auditorio Nacional, está en una etapa resolutiva, hecho por el que Anhelé estaría presionando nuevamente de manera mediática.

“Como no lo pudo probar, con un timing perfecto, cuando el juzgado está a punto de emitir su dictamen y como ahora sabe que no llevó pruebas, ya están queriendo presionar de nuevo, y a mí me quieren seguir acusando y eso es algo que yo ya no voy a permitir, porque todo esto fue en mi perjuicio económico, moral, social, pero soy una persona que confía en las leyes por eso preferí irme por ese lado”, asegura el cantante.

Algunas de las pruebas a las que apela la activista incluyen a los audios y videos donde Oceransky aparentemente bromea respecto al interés que tiene por las mujeres menores de edad.

“Están sus palabras, donde él dice que le gustan las menores de edad, que más pruebas quieren, he conocido a más víctimas que desafortunadamente no quisieron hablar porque les daba miedo esta persona, porque es una persona que tiene dinero, que no tiene escrúpulos, y que está dispuesto a hundir a quien se le ocurra hablar de él”, asegura Anhelé.

Al respecto Oceransky se defiende, mencionando que esos audios pertenecen a un “sketch” que realizaba en sus conciertos en vivo, algo que, en palabras del cantautor, ha realizado toda su carrera, para ofrecer un respiro a su audiencia durante sus shows, que suelen estar cargados de canciones melancólicas o depresivas.

“En ese sketch se ríe una cantidad enorme de gente, uno repite algo cuando le funciona, en ese sketch o en cualquier obra de ficción el artista puede decir lo que se le de su gana, pero es tan estúpido como querer culpar a Sylvester Stallone de asesino por sus películas de ‘Rambo’, o vas a culpar a los actores de ‘La sociedad de la nieve’ de caníbales. Aunque no te guste mi humor, aunque no te gusten las cosas que digo dentro de una presentación, no vayas, no te gustan mis canciones, no vayas no las escuches, de eso a que yo sea un delincuente, hay una diferencia abismal”, dice Oceransky.

Para Anhelé este argumento es sólo un “as bajo la manga” por parte Edgar, que ha buscado minimizar el impacto de los audios:

“Me parece muy cobarde, ¿cómo va ser comediante?, puedes buscarlo en Google, no hay un sólo indicio de que esta persona sea comediante. Él es un cantautor, y en la dinámica de los conciertos de cantautor o de trova existe esta dinámica en la cual los cantautores cuentan la historia de la canción y luego tocan la canción”, dice Anhelé

Y agrega: “En el supuesto de que si fuera comediante. La comedia también es política, también refleja algo, cómo es posible que esta persona tenga distintos videos hablando de lo mismo, cuál es esta obsesión de hablar de las mujeres y que le gustan las niñas. Expresiones que escuche a esta persona usar, me parece muy cobarde.

Anhelé Sánchez y Edgar Oceránsky, dos versiones de los hechos

Respecto al porqué Anhelé no interpuso una denuncia en su momento, asegura que, como muchas víctimas, no entendió de inicio cómo proceder y cuando tuvo conciencia del hecho, después del #MeeToo, el delito había prescrito.

“El sistema judicial es un sistema patriarcal, es un sistema para hombres, es un sistema que está hecho para los que tienen dinero. Pedirle a una mujer que fue víctima de una violación que para creerle meta una demanda me parece muy bajo”, dice la activista.

Por su parte, el cantante presentó a EL UNIVERSAL supuestas pruebas en un documento de texto con capturas de pantalla en donde la activista acusa a varios hombres de actos de abuso físico y psicológico, algo que para el cantante significa un modus operandi de parte de ella; lo que revira la activista.

“Las mujeres vivimos un largo trayecto de violencia, que nos pidan que sólo denunciemos una experiencia es misoginia. También, soy una activista en derechos de las mujeres, así que es lógico que haya señalado a machos. Es decir, esperar que solo nos abusen una vez es absurdo”, expresa Anhelé.

El juicio Oceransky-Sánchez, en espera de la resolución del juez

Pese a las diferencias y desacuerdos entre las partes, antes de que iniciara el juicio tras la denuncia en abril del 2023, durante una audiencia de conciliación, los abogados de los involucrados, valoraron un acuerdo para no proceder si Anhelé dejaba de hablar del tema. Pero, asegura la escritora, luego la presionaron para que se retractara públicamente, ante lo cual se negó.

“Vamos a seguir en esto entonces, yo no me voy a retractar públicamente de algo que yo sé que pasó, aparte esta persona no está presentando pruebas; han sido sus canciones, donde muestra su ‘gran amor a las mujeres’”.

El caso continúa, y en este momento se encuentra en una ventana donde podría emitirse en cualquier momento la resolución del juez, pero ambas partes están dispuestas a ir a la siguiente instancia en caso de que el fallo sea en su contra.