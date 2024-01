Eddy Valenzuela prefiere lo tradicional

El cantante mexicano Eddy Valenzuela representará a México en el concurso que realiza el festival Viña del Mar, en Chile, con la canción “El Jefe” y con música regional mexicana, pero apegándose (contrario a los exponentes del tumbado) a las tradiciones del género.

“Son mis raíces, crecí toda la vida escuchando regional, escuchando gente como Juan Gabriel, Vicente, Fernández, este es el género que más me representa, me siento cómodo”, cuenta Eddy, quien fue el ganador de la primera edición de La academia Kids.

Al joven de 19 años le interesa el corrido tumbado, pero no cambia su imagen de traje de charro.

“Siempre he sido muy tradicional, me gustan los tatuajes, pero no me ha llamado la atención (cambiar). Es increíble la forma de vestir de artistas como Natanael o Peso Pluma, de cambiar lo tradicional; no todos tenemos que usar botas, sombrero; es gusto de cada quien, tiene que ver con tu entorno”.

Para el cantante que está buscando que despegue su carrera, artistas como Peso Pluma, Christian Nodal, Grupo Firme o Frontera, significan un avance para los que como él buscan un lugar en la industria.

“Es importante que evolucione la música, nos da un camino más trazado, no nos van a tocar los fregadazos de ellos, es lo más importante que nos han aportado”, cuenta.

Además, como artista que irá representando a México y su música a Viña del Mar, a Eddy le ha afectado la situación de críticas hacia Peso Pluma, a quien han querido retirar del cartel del festival, por las letras violentas de sus canciones.

“Admiro a Peso Pluma, me gusta su música, lo que ha aportado, pero el festival tiene sus políticas, la gente sus ideales; si no cumple con eso, se verán las medidas”, expresa Eddy.

El certamen chileno comenzará el domingo 25 de febrero y concluirá el 1 de marzo.