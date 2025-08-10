Las comedias de acción ochenteras, donde las aventuras de los dúos disparejos eran el pan de cada día, regresan a la acción en El último encargo, filme del realizador estadounidense Tim Story y encabezado por Eddie Murphy.

En conferencia de prensa, el actor estadounidense exaltó al género como el pilar de su carrera, que abarca más de 43 años y 48 filmes, entre los que se encuentran 48 Hrs. y Un detective suelto en Hollywood.

“Normalmente este tipo de proyectos tardan años en desarrollarse pero este estaba completo en un 90%. Luego se sumó Tim (Story, el director) y todo cobró forma muy rápido. El hecho de que el guion fuera sólido es lo que me animó a embarcarme”, expresó el histrión.

El director, quien además ha estado a cargo de filmes como Los 4 Fantásticos (2005) y Tom y Jerry (2021), explicó su felicidad de trabajar en un equipo comandado por Murphy y otras grandes estrellas.

“Mi carrera ha consistido en perseguir a este hombre (Murphy) para hacer una película juntos, y cuando lo consigues junto a Pete (Davidson) y sumas a Keke (Palmer), es como un saco repleto de riquezas. Soy un chico al que le gustan las comedias de los 80, así que sentí que se había cumplido un sueño”, indicó Tim.

En la trama, dos conductores de un camión blindado de personalidades opuestas, Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson) son emboscados por una banda de criminales despiadados liderados por la mente maestra de Zoe (Keke Palmer), cuyos planes van mucho más allá de arrebatarles el botín.

Davidson, quien conoció a Peter Murphy en Saturday Night Live, agradeció la libertad que les dio el director para empatizar en el set.

“Tim confiaba mucho en todos nosotros. Hacíamos una escena tal cual estaba marcada y luego nos dejaba divertirnos y nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Algunos de los mejores momentos de la película surgieron de estar haciendo tonterías”, admitió.

Murphy cuenta cómo también hizo click de inmediato con Keke Palmer, quien interpreta a la antagonista de la película.

“Es grandiosa, después darme cuenta de que conduce un programa de juegos (Password) donde hace un personaje en el programa de juegos que no es para nada como ella me sorprendió. ¡Y canta! Yo era así a tu edad, hacía un montón de tonterías, me recuerdas a mí”, expresó el actor de 64 años.

“Eddie, simplemente trato de ser como tú, lo cual es difícil pues has puesto la barra muy alta. Crecí con todas tus películas, como De mendigo a millonario, y toda tu influencia”, le agradeció Palmer.