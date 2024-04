Ed Piskor, conocido dibujante de Marvel, se quita la vida tras ser señalado de acoso sexual

El dibujante de cómics estadounidense Ed Piskor, autor de títulos como "Hip Hop Family Tree" y "X-Men Grand Design", falleció a los 41 años, según informó su familia el lunes 1 de abril.

La noticia fue confirmada por su hermana Justin a través de un mensaje en el perfil de Facebook del artista, donde también este último compartió lo que parece ser una nota de despedida en la que abordaba el acoso que había enfrentado en línea luego de ser acusado de conducta inapropiada por dos mujeres.

"Con el corazón muy roto les comparto que mi hermano mayor, Ed, falleció hoy. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones, ya que esto es lo más difícil por lo que hemos tenido que pasar", escribió Justin. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Piskor.

Acusaciones en contra de Ed Piskor

La reconocida artista de Filadelfia, Molly Dwyer, contó públicamente a mediados de marzo que había intentado ser “seducida” a los 17 años por Ed, mientras que Molly Wright, otra creativa de Pensilvania, afirmó que el dibujante le pidió tener intimidad a cambio de ayudarla en su carrera y proporcionarle el número de su agente.

En el caso de Molly, realizó algunas publicaciones en Instagram donde expuso los supuestos mensajes que recibió del artista cuando era más joven. Uno de ellos decía: “¿Tienes 17 o 18 años? Me enojaré mucho si dices 17 porque esto me aplasta a esa edad”. No obstante, las capturas fueron borradas después de 24 horas.

El caricaturista Ed Piskor. Foto: Instagram oficial.

A raíz de ello, Ed experimentó repercusiones significativas relacionadas con su carrera. Una de ellas fue la suspensión de una exposición planificada de su trabajo en el Pittsburgh Cultural Trust. El recinto, encargado de la organización de la muestra, explicó que habían tomado conocimiento de lo sucedido y que la muestra, programada para ser presentada en la 707 Penn Gallery a partir del 6 de abril de 2024, fue pospuesta indefinidamente debido a la seriedad del asunto.

Piskor también era exitoso con su programa en Youtube, Cartoonist Kayfabe, que hizo en conjunto con el dibujante Jim Rugg. No obstante, Jim anunció el 30 de marzo que concluiría su relación laboral con Ed debido a que consideraba revaluar sus asociaciones profesionales para lograr que se alinearan con sus valores.

La carta postuma

Horas antes de que se revelara el fallecimiento de Ed, se posteó en su Facebook un texto en el que utilizó el mensaje: “Estoy indefenso ante una turba de esta magnitud. Por favor comparte mi versión de las cosas. Sayonara”, junto a un link que llevaba a un texto más extenso en Google Drive.

“Lamento mucho ser tan estúpido. El lenguaje y la óptica parecen, en el mejor de los casos, realmente tontos, pero prometo mi inocencia”, se lee.

Añadió que nunca debió haber entablado conversación con alguien menor, pero tenía curiosidad por conocer a una persona joven y talentosa. Detalló que el hecho de conocer a Molly Dwyer no implicaba que tuvieran una relación sexual: "La curiosidad mató al caricaturista", mencionó.

“Todo el montón de mis mensajes directo que ella recopiló para mostrar es simplemente horrible de ver. Lo lamento. No estaba tratando de ofrecer favores profesionales a nadie ni usar mi 'posición' (qué broma) para meterme en los pantalones de nadie. Todos estamos en el juego del arte, así que ¿por qué no presentar nuevos amigos a viejos amigos?”, redactó.

Respecto a las acusaciones de Molly Wright, el hombre afirmó que las declaraciones eran falsas y que él nunca quiso una relación formal con ella. Sostuvo que mantuvieron relaciones sexuales dos veces porque ella estaba interesada en él durante la pandemia de Covid-19.

“Él dijo/ella dijo que nunca se ve bien, pero nada de lo que ella dijo sucedió y no puedo creer que sea tan maliciosa y se acumule así. Ahora que me han dado de baja oficialmente, creo que mi familia tiene una demanda civil y ella debería rendir cuentas. Es una mujer mezquina despreciada. Punitivo y falso. Mi casa se estaba quemando y ella le echó gasolina”.

Piskor reiteró que los señalamientos eran falsos y explicó que solía conocer a gente en redes porque era un tipo solitario y nunca se sentía satisfecho con su arte.

“Fui asesinado por matones de Internet. Cantidades masivas de ellos. Algunos de ustedes contribuyeron absolutamente a mi muerte mientras se entretenían con chismes. Yo no era IA. Yo era un verdadero ser humano. Me quitaste pedacitos de mi autoestima durante toda la semana hasta que me vaporicé”, añadió.

Por otra parte, pidió perdón a su familia y amigos: “Espero que esto haga que la gente se lo piense dos veces al unirse a un frenesí de alimentación en Internet”, concluyó.