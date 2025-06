Driblar al cantautor español Joan Manuel Serrat, dejarse llevar en un debate con Porfirio Muñoz Ledo, y sufrir algunos ataques en la calle por presuntamente ser opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es parte de lo que ha experimentado Sergio Sarmiento en su trayectoria como informador.

El próximo lunes, el periodista festejará el 28 aniversario de La entrevista con Sarmiento, que actualmente se proyecta dos veces a la semana por ADN 40.

Decía Carlos Gardel que 20 años no es nada, ¿pero 28, sí?

Durar 28 es un milagro en este país, los gustos cambian, los ejecutivos, uno mismo; sin embargo, se ha mantenido en distintas etapas. Ya no está cinco veces al aire, pero sigue siendo un referente.

¿Cuántas veces has sentido que ha estado en la tablita?

Dos, he sido yo quien lo ha puesto ahí (al programa). Dos veces le dije al señor Salinas (Ricardo, dueño de la televisora) que a lo mejor ya había pasado el tiempo del programa: me dijo que era el decano de los programas políticos. Da gusto que echara para atrás mis dudas.

¿Ha habido alguno que te haya dejado de hablar después de la entrevista?

Con nadie, incluso ha habido entrevistas ríspidas, como una con Porfirio Muñoz Ledo, y sin embargo seguíamos siendo amigos; con Gerardo Fernández Noroña también tuve momentos complicados, y él siempre dice que se acuerda que la primera entrevista que le dio en un medio de tv abierta fue conmigo, y no hay problema.

¿Alguien de mal humor o con quien no hubo química?

Fue una entrevista que le hice a Joan Manuel Serrat. Llegó de muy mal humor. Fue pasando la entrevista y al final estaba muy metido en los temas, al terminar me ofreció una disculpa.

¿Te han sacado de casillas?

El que más fue Muñoz Ledo y terminó siendo el programa, más que entrevista, una especie de debate entre dos. Lo lamento de mi parte porque no tuve que meterme en ese juego, debí seguir con mis preguntas, sin involucrarme.

¿Te han llegado a insultar en la calle o querer agredir?

Sí ha pasado, pero la gran mayoría de la gente me trata bien, me saludan, me piden fotos, el autógrafo. Quizá cuando inició la presidencia de López Obrador sí he tenido ataques. No muchos, pero he tenido gente que me insulta y una vez alguien me quiso golpear.