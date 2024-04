Drake Bell defiende a su mamá de quienes la critican por no haberlo protegido de Brian Peck

Drake Bell volvió a aparecer en el serial de investigación "Quiet on set" donde, hace unas semanas, reveló el abuso sexual del que fue víctima en su adolescencia a manos de Brian Peck, extrabajador de Nickelodeon.

Este pasado 7 de abril, el documental estrenó un episodio extra, el que Bell detalló todo lo que ha sucedido a su alrededor desde que decidió romper el silencio; en especial, habló de las críticas que ha recibido su madre en las redes sociales por "no haberlo protegido".

La exestrella juvenil calificó de injustos estos señalamientos, sobre todo porque Peck los manipuló a ambos: "Si estuvieras en esa situación en ese momento, él era muy bueno en lo que hacía. Sabía qué decir, cómo decirlo, qué hacer, la imagen que debía retratar... todo", dijo.









En la primera entrega de la serie, el protagonista de "Drake & Josh" explicó que al inicio de su carrera, cuando formó parte del programa de Nickelodeon, "El show de Amanda", Brian se convirtió en alguien muy cercano a él; incluso, llegó a tener cierto poder sobre sus decisiones a tal grado de convencerlo de despedir a su padre, quien fungía como su manager, para que nadie lo vigilara.

La carrera de Drake pasó a manos de su madre, pero ésta confiaba tanto en Peck y sus buenas intenciones que permitía que su hijo pasara las noches en su casa, y fue justo en uno de esos momentos que el entrenador vocal agredió al joven: "Desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, contó en el documental.





Drake Bell es uno de los actores que da su testimonio en "Quiet on set". Foto: Max





Después de estas declaraciones, las redes sociales se han dividido, y es que no solo han arremetido en contra de la cadena por permitir este tipo de situaciones; también en contra de la mamá de Bell quien, aseguran los usuarios, debió estar más presente. Sin embargo, para Drake está claro que solo hay un culpable de lo sucedido: Peck, ya que recuerda que supo ganarse la confianza de su madre y todos los padres de los demás niños: "Entiendo completamente cómo engañó a todos. Es trágico", agregó.

El músico también fue cuestionado por las acusaciones de sexismo y comportamiento laboral inapropiado que han hecho varios exactores de Nickelodeon en contra del productor dan Schneider, una situación que no le tocó vivir: "Solo puedo hablar desde mi experiencia y no puedo quitarle nada a la experiencia de nadie más. Sólo puedo decir que durante este tiempo con Brian, Dan fue el único de la cadena que hizo un esfuerzo por ayudarme", finalizó.

