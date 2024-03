Drake Bell revela más detalles de la agresión sexual que vivió con Brian Peck, exempleado de "Nickelodeon"

Por primera vez, Drake Bell está compartiendo detalles sobre el abuso sexual que sufrió a manos de Brian Peck, un ex empleado de Nickelodeon con quien el también cantante tuvo una relación laboral antes de protagonizar "Drake y Josh", el programa que lo llevó a la fama.

El caso de Peck, junto con el del ejecutivo de la empresa enfocada al entretenimiento infantil, Dan Schneider, uno de los más sonados de la industria debido a sus presuntos abusos emocionales contra algunas estrellas juveniles, será retomado en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", que saldrá a la luz los días 17 y 18 de marzo.

Drake cuenta su historia de abuso

En aquel entonces, Drake era representado por su padre, Joe Bell, quien comenzó a sentirse incómodo por la cantidad de tiempo que Peck pasaba con su hijo. Ante esta inquietud, se acercó a la producción para expresar sus preocupaciones. Sin embargo, el equipo respondió que el trabajador era homosexual y le sugirieron que su malestar seguramente se debía a una posible homofobia, sin comprender que Brian era una persona sensible, por lo que al sentirse excluido Joe se distanció de la vida del famoso.

Según lo relatado por el propio actor en el tercer episodio del proyecto, era habitual la confianza que los padres de los jóvenes talentos tenían en Brian. Además, debido a que Drake y su madre residían en el condado de Orange, él solía quedarse en la casa del entonces trabajador en Los Ángeles cuando tenía audiciones.

"Todos los padres también lo amaban. Todos confiaban en Brian", afirmó Kyle Sullivan, quien apareció en "The Amanda Show".

Drake pasó varias noches en casa del coach hasta que en una ocasión mientras dormía: “Desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, externó. Bell tenía 15 años y fue un secreto que guardó durante más de 20 años.

Drake Bell ameniza evento en el centro de la Ciudad de México. Foto: Exafm.

La estrella optó por guardar silencio porque sabía que si dejaba de acudir a su casa, las personas comenzarían a cuestionarlo. Sin embargo, el sufrimiento persistió.

“Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian y todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba y empeoraba. . Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”.

Los actos de abuso se volvieron cada vez más brutales, lo que le resultó difícil narrar frente a la cámara.

Bell tampoco denunció lo sucedido ante las autoridades. De hecho fue la madre de su novia quien se dio cuenta de que algo estaba mal cuando Peck la llamó una noche mientras el artista se encontraba en su casa.

Además, el intérprete de "Found a Way" comenzó a percibir la astucia del entrenador y el poder que ejercía, ya que parecía tener la capacidad de arruinar su carrera. No quiso arriesgarse, especialmente porque estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños.

Posterior a su participación en “The Amanda Show” se unió al piloto “Drake y Josh” donde Peck, que también es actor, intentó conseguir el papel del padre en la serie. Fue entonces que al intentar impedirlo Drake llamó a su madre y le contó lo que había estado viviendo y se inició una investigación en contra del trabajador.

“Tuve que ser insoportablemente detallado sobre cada cosa, (cada) vez que sucedió, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar a Brian para que admitiera lo que había hecho”.

El estrés que le produjo el tema lo llevó a que se le cayera el cabello y le salieran costras en la cabeza.

Peck fue arrestado en 2003 y, al año siguiente, recibió una condena de 16 meses de prisión, quedando registrado como agresor sexual. A pesar de enfrentar "más de una docena de acusaciones de abuso sexual que involucraban a un menor no identificado", Bell desempeñó un papel fundamental en el caso.

Instagram @matchthesource

Las secuelas que atravesó Drake

Después del arresto, en Nickelodeon, los padres no tenían conocimiento de lo ocurrido entre Drake y Peck, ya que solo se les informó que el entrenador ya no estaría presente.

A pesar de que Drake se sentía feliz por su participación en “Drake y Josh”, no sabía cómo manejar lo que vivió y cree que eso lo llevó a la autodestrucción: “Mucho autodesprecio. Intentaría escapar con el abuso del alcohol, el abuso de sustancias, en realidad cualquier cosa para huir”.

Josh Peck se sincera y opina sobre la sentencia de Drake Bell por delitos contra menor de edad

Pedían libertad condicional para Peck

El actor expresó su deseo de que su agresor fuera encarcelado y no tuviera la oportunidad de trabajar con niños. Sin embargo, durante la audiencia celebrada en octubre, Peck contaba con un grupo de personas que lo respaldaban, incluyendo personas famosas, y al menos 41 cartas enviadas al juez por amigos, familiares y colegas que argumentaban que el entrenador estaba bajo una "gran tentasión" o había sido presionado más allá de lo creíble, solicitando su libertad condicional.

Una vez cumplida su condena, Peck consiguió trabajo en "The Suite Life of Zack & Cody" de Disney Channel, donde realizaba trabajos de doblaje y no tenía contacto con menores. Pero, según lo informado por "Variety", cuando la cadena se enteró del proceso legal que enfrentaba el trabajador, fue despedido y se eliminaron tanto su voz como sus créditos del programa.