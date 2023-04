Su nombre es Drake Campana y, de acuerdo con su identificación “oficial”, vive en Tultitlán, Estado de México.

Tal vez esa información sólo sea parte de uno más de los cientos de memes que tienen como protagonista a Drake Bell, pero lo que es cierto es que su relación con México y Latinoamérica es muy especial para él.

“A los fans latinos les gusta mi música, ellos la aman más que cualquier otra persona. Siempre que viajo alrededor del mundo tiene cierto recibimiento pero cuando voy a Latinoamérica es ¡wow!, muy muy diferente, totalmente diferente que en cualquier otro lugar”, dice a EL UNIVERSAL.

El músico se convirtió en un fenómeno de Internet hace unos días cuando anunció que en adelante manejaría sus redes sociales en español. También lee: Drake Bell se entrega al español en Twitter y le responden con memes

“Estaba en mi avión a punto de volar a casa e iba a tuitear algo pero entonces pensé: ‘¿por qué estoy tuiteando esto en inglés? No hay razón, debería hacerlo en español para que todos puedan leerlo y entenderlo’, así que lo hice y entonces todo se volvió muy salvaje”, relata.

Y Drake se lo está tomando muy en serio, por eso cuando contesta el teléfono para la entrevista —se encuentra de descanso en Hawái— lo primero que hace es saludar en este idioma.

“Hola, ¿cómo estás?”, dice el cantante nacido en California para después seguir la charla en su mayoría en inglés pues se sincera al compartir que sigue aprendiendo el idioma.

“La parte más difícil para mí es el orden de las palabras así que si traduzco del inglés al español sueno un poco chistoso y todos me dicen: ‘no, no, es el orden incorrecto, tienes que decir primero esto’. Aprender las palabras me hace capaz de traducir y tener una idea; ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero también se ríen porque todo está en desorden”, comenta.

“Ahora tengo un maestro, clases técnicas y estoy haciendo todo para realmente aprender el idioma. Me inspira muchísimo y lo amo”.

Pero el intérprete de “Fuego lento” no sólo se divierte posteando decenas de memes en sus redes como la de su supuesta credencial de elector mexicana que ha subido a Instagram y en la que dice que proviene de Tultitlán. El humor con el que es recibido en Internet también le ayuda artísticamente. También lee: Drake Bell usará sólo español en sus redes sociales; elimina inglés

“Todas esas cosas —los memes, las publicaciones— son inspiradoras y me hace querer ir al estudio y hacer más canciones, más música y aprender más español”, señala.

En esa línea es que ya planea hacerse de un lugar en tierras mexicanas y trabajar en las pantallas nacionales.

“Tengo muchos amigos que viven allá como Noel Schajris de Sin Bandera y cada vez que estoy ahí odio irme.

“He estado pensando en hacer algo ya sea una película o programa de televisión, tal vez algo que sea completamente en español. Sería algo muy divertido de hacer y que finalmente la audiencia me vea hablando en español en lugar que alguien doble mi voz”.

No más "Drake & Josh"

Después de que se anunciara que la serie de Nickelodeon que protagonizó junto a Josh Peck llegaría a Netflix gracias a la alianza de ambas empresas, el actor pide a sus seguidores sean fieles a la historia pero descarta en un futuro volver en el papel de Drake Parker.

“No creo que eso pase, hay muchos fans jóvenes que siguen descubriendo el show, la gente todavía lo ama, no sé si traerlo de vuelta”, dice.

“No quiero arruinar algo que la gente ama, me gustaría sólo mantenerlo como es y que Drake & Josh se esté viendo de nuevo en México es asombroso, nuevos fans pueden encontrar el show, no solamente los chicos que eran jóvenes y la vieron cuando estaba al aire hace mucho tiempo, ahora los niños pueden verlo otra vez y eso es muy genial”.

Lo que sí viene para los próximos meses son nuevas canciones, algunas de las cuales fueron grabadas hace casi 10 años y que ahora está retomando.

“Las estoy armando y terminándolas así que el sonido es más como lo que los fans antes solían escuchar de mí y realmente las disfrutan porque les recuerda su niñez”.

Además, adelanta que una de sus próximas colaboraciones será con Noel de Sin Bandera en un tema popero al estilo Michael Jackson.