¿Dónde ver las películas y series ganadoras de los Globos de Oro?

La temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión comenzó la noche de este 7 de enero, con la entrega de los premios Globos de Oro, que tuvo como principal ganadora a “Oppenheimer”, cinta de Christopher Nolan que obtuvo el premio como mejor drama.

Aunque hubo algunos títulos muy populares mencionados en la ceremonia, si aún no conoces la trama de todos los ganadores aquí te decimos dónde puedes verlo para que te prepares a las próximas entregas en la carrera por el Oscar, que llegará en marzo.

"Oppenheimer". La historia protagonizada por Cillian Murphy, quien da vida al físico J. Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica. Obtuvo cinco de las ocho estatuillas por las que competía y la puedes ver en Apple TV y Primer Video.

"Barbie". A pesar de que la película de Greta Gerwig sólo obtuvo un par de premios (canción y logro cinematográfico), de los 9 por los que competía. Esta historia protagonizada por Margot Robbie como la muñeca más famosa del mundo, sigue siendo una de las favoritas del público. Se puede ver en HBO Max.

"Barbie" se llevó solo dos galardones a casa. Foto: IMDB.





"Los que se quedan (The holdovers)". Da’Vine Joy Randolph fue una de las actrices galardonadas por esta cinta que sigue a un profesor antipático que es obligado a pasar las vacaciones decembrinas con sus alumnos. Próximamente en cines.

"Poor things". William Dafoe, quien ganó fama tras dar vida a al Duende verde en Spider-man, ahora es el Dr. Godwin, un científico que revive a una mujer, Bella Baxter (Emma Stone), para que aprenda de él, pero ella huye con un abogado (Mark Ruffalo). Próximamente en cines.





La cinta es protagonizada por Emma Stone y arrasó en los festivales de cine. Foto: Instagram





"Los asesinos de la luna". Con Martín Scorsese como director, esta cinta le dio a Lily Gladstone el premio como mejor actriz de drama en su interpretación de una mujer nativa de la comunidad Osage, quienes fueron asesinados cuando se descubrió que en sus tierras había petroleo. Se puede ver en Apple TV.

"Anatomía de una caída". Una escritora intenta demostrar su inocencia tras la muerte de su esposo. La cinta no sólo logró el premio como mejor película de habla no inglesa, sino también al mejor guión. Próximamente en Prime Video.









"Succession". La historia que más galardones se llevó, para tres de los integrantes de su equipo y como mejor serie de TV dramática fue la de la familia Roy, millonaria por su conglomerado de comunicación que tiene un plan de sucesión el cual muchos querrán modificar. Se puede ver en HBO Max.

"The bear". La que obtuvo tres galardones incluyendo uno para su protagonista Jeremy Allan White fue esta serie sobre Carmy, un chef que tras la muerte de su hermano tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Se puede ver en Star+.

"El Niño y la Garza (the boy and the heron)". Manito es un niño de 12 años que mientras intenta reponerse a la muerte de su madre se encuentra con una garza parlante que lo convence de entrar a un edificio que lo traslada a otro mundo. Está disponible en cines.

"Beef". En esta trama que ganó el premio a serie limitada Steven Yeun y Ali Wong protagonizan un incidente automovilístico provocado por la ira, pero a partir de entonces los seguirán una serie de situaciones que los irán desgastando. Está disponible en Netflix.

"The Crown". Elizabeth Debicki obtuvo un premio por su actuación como Lady Di en el drama inspirado en la familia de la reina Isabel II, durante esta serie que narra los hechos durante su reinado. Se puede ver a través de Netflix.





La última temporada de "The Crown" está en el catálogo de Netflix. Foto: Netflix

