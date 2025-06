Diego Luna fue anfitrión del popular programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”, lo será por una semana mientras su conductor Jimmy Kimmel regresa de vacaciones, el actor mexicano ofreció un emotivo discurso al inicio de la transmisión en el que habló del momento histórico que viven los migrantes en Estados Unidos.

Rememoró lo que a él le ha dado Los Ángeles, la hospitalidad y todos los aspectos positivos, señaló la políticas autoritarias de Donald Trump que han ocasionado que mucha gente se siente perseguida y viva con miedo.

El protagonista de "Y tu mamá también" admitió que no entiende cómo es que el discurso de odio de Trump puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora.

Luna destacó que Estados Unidos se beneficia del trabajo de los inmigrantes, pero se niega a reconocer su importancia, por lo que es necesario que dejen de vivir en la clandestinidad y se construya un camino hacia la seguridad jurídica.

"Esto es lo que realmente merecen: ser plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen", expresó conmovido.

Diego Luna recibió a Adria Arjona, de “Andor”, y a Nezza, la descendiente de colombianos y dominicanos que desafió las reglas de los Dodgers al cantar el himno nacional en español.

También fue la presentación musical de los Hermanos Gutiérrez, la banda instrumental suiza conformada por dos inmigrantes ecuatorianos.

El discurso de Diego Luna en "¡Jimmy Kimmel Live!"

“Quiero abordar un tema importante que está sucediendo aquí en Los Ángeles y alrededor de todos los Estados Unidos.

Con todo lo que está pasando en este país en torno a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es poca cosa que un mexicano sea el anfitrión de un programa tan importante (“¡Jimmy Kimmel Live!”). Es la primera vez que un mexicano hace esto. Es algo muy importante. Espero no meter la pata.

La primera vez que voluntariamente puse un pie en el territorio conocido como Estados Unidos tenía 20 años. Justo después de que “Y tu mamá también” fuera bien recibida por el público de aquí, empecé a viajar a California por trabajo, y Los Ángeles se convirtió en un lugar que visitaba constantemente, no sólo por mi trabajo, sino también porque me encantaba.

Aquí gastaba gran parte de mis ingresos en servicios de lavandería y alcohol. Muchas de mis neuronas de murieron en esta ciudad.

También conocí a personas que hasta el día de hoy están muy cerca de mi corazón. Aquí me sucedieron grandes cosas. De hecho, mi hijo nació aquí. Sí, tengo un hijo angelino, el único mexicano-americano de verdad de la familia, y siempre estaré agradecido a Los Ángeles por ello.

Y a todos los angelinos que conozco siempre les ha gustado enseñarme su Los Ángeles. Su barrio, su comida, sus muchas panaderías sin gluten, sus nuevos Teslas... bueno, eso fue antes de que Elon Musk se convirtiera en un loco nazi-saludador de MAGA.

Pasé largas temporadas trabajando aquí cuando la gente todavía hacía películas en esta ciudad, hasta que me sentí solo y nostálgico. Y justo cuando sentí eso, enseguida encontré una comunidad que vino a apoyarme, a mostrarme su cariño y a recordarme que algo nos mantiene unidos: nuestras raíces comunes.

Las personas que me abrazaron eran en su mayoría gente que había dejado sus países para encontrar una nueva vida, o los hijos e hijas de inmigrantes que habían venido aquí para trabajar y construir una vida sana, agradable y digna, lejos de su lugar de origen.

Un movimiento de esa envergadura no es natural, a menos que algo esté muy, muy mal en el lugar del que proceden. Nadie abandona su tierra si no es porque su supervivencia depende de ella. Nadie deja atrás su pasado sólo por diversión.

Pero, ¿saben qué? Todas las personas que conocí compartían una gratitud tácita hacia este país, un país que les abrió sus puertas. Y lo más hermoso de todo es que todos estos inmigrantes trajeron consigo sus historias, trajeron sus lealtades,su amor y sus tradiciones, siempre con la apertura de adoptar otras nuevas, de crecer y complementarse en este vasto intercambio cultural.

Hay millones de historias hermosas, todas producto de ese intercambio. Conocí a una pareja en el centro de Los Ángeles que prepara los tacos coreanos más deliciosos. Una coreana se enamoró de un mexicano, se acostaron y ahora tienen un restaurante y niños correteando por ahí. Kimchi más mole; eso sí que es una historia de Los Ángeles.

Puedes encontrar ceviche en los locales de sushi, y en East L.A. encontrarás una birria insuperable, tan buena como la mejor que encontrarás en Jalisco. No muy lejos de allí, los filipinos e hispanos lucharon mano a mano en los campos para crear el primer sindicato de trabajadores agrícolas que cambió la realidad de los miles de responsables de alimentar a este país.

La cuestión es que Los Ángeles es interesante y admirable precisamente por el intercambio cultural, gracias a la generosidad y la apertura que surgieron de él, todo porque personas de diferentes culturas y realidades aceptaron darse una oportunidad y construir juntos algo notable.

Este lugar es un poderoso ejemplo de lo que es posible, de lo que se puede conseguir cuando anteponemos la empatía. Nunca he sido capaz de entender del todo cómo alguien como Trump es capaz de adquirir este nivel de poder. También me cuesta entender cómo su discurso de odio puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora.

Hoy mucha gente se siente perseguida; demasiada gente vive con miedo. Miedo a llevar a sus hijos al colegio o ir a los lugares donde se ganan la vida honradamente. Estas personas son sus vecinos, sus amigos. Inmigrantes.

Esto es muy injusto, y déjenme decirles por qué: las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar. A principios de este año, cuando LA ardió, los trabajadores inmigrantes arriesgaron sus vidas para detener las llamas.

Son ellos quienes construyen este país, quienes lo alimentan, quienes educan y enseñan a sus niños, quienes cuidan de los ancianos, quienes trabajan en la construcción y la hostelería, quienes dirigen cocinas. Son técnicos, comerciantes, deportistas, conductores, agricultores. Pagan muchos impuestos, muchos con sus trabajos, con papeles o sin ellos.

En 2022, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con alrededor de 96.700 millones de dólares en impuestos. Pero eso es algo que la administración Trump no quiere que sepas.

Hay muchas mentiras sobre los inmigrantes volando por ahí, pero estoy seguro de que tienes más de una historia que puede dar fe de lo contrario.

Háblalo, compártelo. Eso ayuda. Hoy necesitan saber que no están solos. Han sido unas semanas oscuras; no es aceptable ni es normal separar a las familias. La violencia y el terror no son aceptables. Necesitan saber que su lucha también es la tuya.

La situación ha llegado a un punto de no retorno, de cinismo absoluto. Los políticos han estado dormitando sobre este problema, porque es más fácil eso que reconocerlo, ya que este país se beneficia del trabajo de los inmigrantes, pero se niega a reconocer su importancia.

Eso es lo que hay que cambiar. Se trata de reconocer el trabajo de millones de personas y lo injusto que es que tengan que vivir en la clandestinidad. La única solución está tan clara ahora como lo ha estado durante décadas: darles un camino hacia la seguridad jurídica. Esto es lo que realmente merecen: ser plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen.

A todos los ciudadanos que estén viendo esto, les animo a que llamen a sus representantes y les digan lo que piensan. Este es el número del Congreso: 1-800-828-0498. Sólo se tarda un minuto.

Y si puedes hacer un donativo, hay muchas organizaciones benéficas que están ayudando a los inmigrantes ahora mismo, como https://publiccounsel.org/ y https://supportkind.org/

Gracias por escucharme. Espero que lo que he dicho les inspire a implicarse o a mirar esto desde un punto de vista diferente”.

