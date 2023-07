Diego Boneta, de darle vida a Luis Miguel, ahora encarnará a Fidel Castro

El actor mexicano Diego Boneta se ganó el reconocimiento de la gente, cuando hizo una excelente interpretación de Luis Miguel en la serie homónima, pero ahora subirá a apuesta ya que informó que está por iniciar el rodaje de una película donde dará vida al dictador cubano Fidel Castro.

"Hay un papel para el que me estoy preparando y del que me emociona hablar por los retos que implica. Interpretaré a Fidel Castro en una película que comienza a rodarse en agosto y la producirá mi socio Josh (Glick) junto con Brad Feinstein. Estará dirigida por un director nuyorican, sumamente talentoso, además de que entre el cast hay alguien a quien yo considero como uno de mis héroes en esta industria", dijo Boneta en una entrevista para la revista Vogue.

Boneta explicó que se encuentra preparando este personaje con su maestro de actuación, el director argentino Juan Carlos Corazza, quien ha sido coach de estrellas como Javier Bardem, Margarita Rosa de Francisco, Elena Anaya, por mencionar algunos, en su estudio de Madrid, ya que este es un personaje del cual le interesa hacer un excelente trabajo, por su importancia en la historia y la responsablidad que implica.

"No ha habido una producción tan profunda sobre él, pese a que es uno de los personajes más importantes de los últimos siglos, que estuvo en la cima del poder durante varias décadas. De una forma u otra sigue rigiendo una historia que hasta la fecha se continúa escribiendo".

También es su oportunidad para demostrar el nivel de actuación que está manejando, además de retarse como actor y no quedarse haciendo los mismos personajes. "Lo que no quiero es quedarme encasillado y no solo como algo que se dedica al universo performático, sino en cualquier contexto, siempre quiero retarme... Es un papel de transformación total para el que estoy trabajando con Bill Corso, un maquillista que ya tiene dos premios Oscar y estuvo detrás de Luis Miguel".

El actor explicó que se trata de un thriller político, el cual se basa en hechos reales en los cuales se analiza cómo influyó la figura de Fidel Castro en hechos importantes que hasta el día de hoy, siguen repercutiendo en el destino de América Latina.