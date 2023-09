Día Internacional del Podcast: Celebridades mexicanas que encontraron su voz en la plataforma

Con la llegada de las plataformas digitales una nueva modalidad para compartir contenido está ganando popularidad, se trata del podcast, ya sea en audio o en video, en él se tratan temas de actualidad y entretenimiento y desde 2014 se celebra el 30 de septiembre el Día Internacional del Podcast.

El primero en celebrarlo fue Steve Lee, fundador de Modern Life Network una web que contiene podcast con distintos temas y tópicos, tuvo tan buena recepción la propuesta que al año siguiente se replicó en todo el mundo y hasta el momento ya es una fecha a considerar en el calendario. Según la plataforma de Spotify, sólo de 2022 a 2023 el consumo de podcast en la plataforma aumentó en México un 33%, mientras que la producción aumentó un 46%.

Los días más populares de escucha son lunes, martes y miércoles, y la hora preferida es a las 8:00 am. Este medio se ha convertido en la herramienta preferida de algunas actrices, para hacer propuestas de contenido donde tienen la libertad de abordar cualquier tema, entrevistar a quienes así lo deseen, contar historias o simplemente tener charlas entretenidas con expertos o amigos, pero sin duda para hacer catarsis sobre aquello que ha cambiado su vida y su percepción del mundo, aquí algunos ejemplos.

TRABAJAR EN PRO DE LA PAREJA

Desde que la conductora Ingrid Coronado se alejó de los escenarios y los foros de televisión, comenzó a estudiar sobre el desarrollo espiritual y humano, para después compartirlo con la gente primero en radio a través de su programa Ingrid y Tamara, y ahora está a punto de estrenar un video podcast.

"Estuve muchos años querido hacer un video podcast, pero no encontraba el tema que quería que fuera, porque en temas de bienestar y salud sentía que ya había mucha competencia, muchos me decían que le internet lo que no tenía era a Ingrid, pero a mí me parecía un poquito pretencioso pensar eso, entonces reflexionando hacía dónde irme descubrí cuál ha sido mi talón de Aquiles, cuál es el área donde tengo mayor oportunidad de aprender, porque así como estoy yo hay millones de personas que están buscando lo mismo que yo, que es poder tener mejores relaciones de pareja", dijo Ingrid.

Así que este espacio que llevará como título Ingrid Coronado, no sólo tendrá cómo invitados a parejas que se pueden considerar estables y exitosas en su relación, quienes hablarán de su experiencia y darán consejos; también habrá espacio para especialistas que aborden este tema desde diversas perspectivas, como en la sexualidad, la espiritualidad, la historia, etcétera.

"Para que no sólamente yo sino todas las personas que queremos tener una buena pareja, o que quieran mejorar la relación, tengan todas las herramientas que nos puedan ayudar para estar mejor".

Ingrid decidió que su contenido no sólo se consumiera a través de audio, sino que también la gente tuviera la posibilidad de la imagen, que es un soporte extra para la información, por eso será un video podcast.

"Eso es lo que he intentando a lo largo de los años, que cada quien tenga lo que le gusta, si es radio que sea radio, si es leer pues los libros, si es video la imagen, si es presencial ahí están las conferencias, por eso estoy creando todo este universo en el cual tengo la intención de compartir en el medio que más les guste, además en el video podcast tenemos más tiempo y por lo tanto la posibilidad de entrar más a los temas".





La conductora explicó que regularmente en un podcast los temas se desarrollan por medio de una charla casi informal, pero debido a que ella se considera una nerd, ella preparó cada capítulo de los seis que lleva hasta el momento grabados, como si fuera una clase porque así se genera más contenido y se profundiza.

"Sí creo que el tener toda esta información ayuda a que te muevas de una forma distinta, porque a veces estamos enfrascado de algo porque creemos saber la verdad, pero alguien nos dice algo y pensamos 'ah pues sí, a lo mejor', hay que darse la oportunidad de aprender de personas que en ese tema en particular tienen el camino un poco más avanzado que tú, o tal vez tienen la clave fundamental que es la que te va ayudar a encontrar eso que tanto estabas buscando", señaló Coronado.

BUSCA TRANSFORMAR VIDAS

Quien también ha elegido este medio para compartir experiencias, es la actriz colombiana Vanesa Restrepo, su podcast se llama La triple moral, donde ella ha compartido experiencias, platicado con amigos y abordado temas como la ansiedad, lo femenino, hasta de superhéroes."La triple moral es mi bebé, es mi catarsis, es tener una voz y poderla usar. Esto surgió por mi necesidad de alzar la voz, de usarla para algo, como la responsabilidad de saber que si yo he pasado por tantas experiencias en la vida, porque la mía ha estado absolutamente llena de experiencias diferentes y hoy tengo una conciencia que construí a punta de golpes y de mucho trabajo, tengo la responsabilidad de alzar la voz y usarla para generar un cambio", comentó Vanesa.

El objetivo de este podcast para su creadora, es abrir la conversación incómoda ya que muchos de los temas que aborda son difíciles, pero para esto ofrece un espacio seguro que le permita a la gente que se identifica con alguna situación, comenzar a sanar lo que está viviendo.

"Hay que generar una conciencia que nos lleve a sanar todas esas heridas que guardamos todas y todos en nuestro interior, porque muchas veces por no hablarlas, por no atrevernos a decirlo, no lo identificamos y se vuelve un cáncer".

Vanesa sabe esto por experiencia propia, porque a través de este podcast ha compartido momentos bastante dolorosos, como el haber crecido en un ambiente donde las drogas afectaron a quienes la rodeaban, estuvo a punto de ser secuestrarda por la guerrilla en Colombia cuando tenía 11 años, sufrió abuso sexual a los 14 años, algo que reveló a su madre diez años después, todo esto le provocó muchas heridas emocionales que ha tenido que trabajar a lo largo de los años

"Para poder entender qué me pasa me baso en mis propias historias, ha llegado el momento de abrir mi vida, ya tengo la capacidad y la fortaleza contar todas mis vivencias por crudas que puedan ser, yo no quiero tener secretos, quiero que mi vida sea una herramienta para ayudar a otras personas a darse cuenta de sus propias historias, de sus propios traumas, me siento capaz de eso porque tengo la fortaleza emocional para hacerlo".

EL CHISMECITO ENTRE AMIGAS

Las actrices Mariana Botas, Daniela Lujan y Jessica Segura se conocieron en el set de la serie Una familia de diez hace 15 años, desde entonces las ha unido una gran amistad la cual trasladaron a un proyecto que nació como una forma de lidiar con el encierro de la pandemia en 2020, pero hoy es un espacio que está ganando popularidad tanto en Youtube como Spotify, se trata del podcast Envinadas.

"Envinadas es una sorpresa que nace desde la necesidad de querer contar cómo nos sentimos, platicar entre amigas y querer compartir esto con la gente. La magia de este trabajo es que somos nosotras, finalmente no hay filtros o caretas, y es muy bonito poder conectar con la gente desde este lugar en el que te quieren, se identifican contigo por quien eres tú", explicó Mariana Botas.

Para la intérprete de Martina, la niña fresa y caprichosa de Una familia de diez, el hacer esto es para ellas algo diferente, porque si bien como actrices casi siempre están en personaje, a través de sus charlas no sólo han entretenido a sus fans, también han logrado ayudarlos cuando alguno se identifican con alguna situación que abordan en cada capítulo, porque no sólo "echan chisme" también invitan a expertos o especialistas que arrojen luz en algún tema.

"Esa plática entre amigas tan sincera ha conectado con todos los envinades (como llaman a sus seguidores) y ha sido algo que ni nosotros nos esperábamos, ojalá podamos darles más. Este proyecto a las tres nos da mucha vida, no saben qué bonito es aunque a veces es una locura porque tenemos una agenda muy apretada, pero llegar y sentarnos en la sala envinada, tomarnos algo o no, poder desconectar y platicar, es maravilloso".Con buen humor, a veces con lágrimas, pero sobre todo mucha amistad, estas tres mujeres han abierto su vida a sus seguidores con quienes han compartido su día a día, sus planes, recuerdos, ilusiones y hasta sus duelos.

"Es un espacio de liberación en el que podemos ser tan nosotras, que no nos importa si gusta o no, porque cada cabeza es un mudo y a veces no comparten nuestra opinión, pero ahí nos sentimos muy agusto de compartir quiénes somos, lo que queremos, lo que nos gusta, en fin, aquí no hay nada que decir para quedar bien, somos nosotras y si le gusta a la gente, increíble", dijo Mariana.

