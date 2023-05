Día de Star Wars: cómo y dónde celebrar

Hoy es un día especial para los fans de una de las franquicias más exitosas de la historia: Star Wars.

Como cada 4 de mayo (desde 2011 a la fecha) se celebra el Día de Star Wars, fecha elegida porque la icónica frase que dicen los personajes creados por George Lucas suena parecida en inglés a decir 4 de mayo: "May the force" - "May the fourth".

El día siempre es motivo de celebración para los seguidores de la franquicia y las formas de conmemorarla pueden ser tanto revisitando las películas y series que conocimos desde 1977 con el estreno de la primera cinta de "Star Wars ("Episodio IV - Una nueva esperanza" de 1977), hasta la fecha, o también asistiendo a algunos eventos en la CDMX.

Por eso aquí te dejamos algunas recomendaciones para pasar el día y recordar la historia de ciencia ficción y fantasía, sobre guerra y revolución en una galaxia muy muy lejana y ¡Que la fuerza te acompañe!

Para celebrar en la Ciudad

Este mismo 4 de mayo se realizará el concierto GRATUITO "Star Wars sinfónico" en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, a las 19:00 horas.

Además, en la alcaldía Benito Juárez, en el Audiovideorama de Parque Hundido, esta noche proyectarán la cinta "Han Solo", sobre el origen de este personaje. Como un plus podemos decirte que ¡puedes ir de cosplay! y la proyección contará con la presencia de un crítico cinematográfico para charlar sobre la Guerra de las Galaxias

La cita es a las 19:00 horas y será una función gratuita.

Otra forma de celebrar el día es en el único museo de Star Wars de América Latina, llamado "Museo Estelar" y que está en Benito Juárez. Ahí podrás ver miles de figuras coleccionables (sí, incluidos sables de luz).

Para cerrar el día con mucho sabor también puedes visitar la Heladería Escandón (en Celaya 9 Condesa, esquina Ámsterdam), que tendrá un evento especial este jueves dedicado a los fans de Stars Wars, en un horario de 15:00 a 19:00 horas.

Puedes ir disfrazado para ganar algún premio o simplemente ir a disfrutar una paleta de bebé Yoda (Grogu).

Para maratonear en casa

Si tienes suscripción a la plataforma Disney+ ahí te encontraras todas las películas de la saga, desde la trilogía original con los episodios IV, V y VI (que se lanzaron entre 1977 y 1983 pero en los años 90 fueron renombrados con la llegada de los episodios I, II y III), hasta la última trilogía qué culminó en 2019 con el episodio IV "El ascenso de Skywalker".

Además hay un sinfín de series derivadas como "The Mandalorian" (protagonizada por Pedro Pascal), "Andor" (con el mexicano Diego Luna) o "El libro de Boba Fett", eso sin olvidarnos de las series que abordan el detrás de la magia como "Light & magic", sobre los estudios que hicieron posible la magia de Star Wars e innovaron los efectos especiales en la pantalla.

Estas y más historias tanto con personas como animadas se encuentran en la plataforma y son fáciles de encontrar, pues tienen una pestaña especial por el Día de Star Wars.

Pero no todo es Disney+, también hay contenido en otras plataformas que todo fan agradecerá: en Netflix hay un episodio de "The Toys that made us" dedicado a Star Wars donde hablan sobre la historia de los juguetes, perdón, de las figuras de acción, que se derivaron de la película; mientras que en HBO Max puedes ver series como "The Big Bang theory" o "How I met your mother", donde los protagonistas son fans de Star Wars.