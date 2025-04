Burbank, California.— En lo que queda del año la franquicia de Depredador dará dos zarpazos a la pantalla con el estreno en noviembre de Depredador: Badlands y Depredador: Cazador de asesinos, primera cinta animada de la saga que llega el 7 de junio a Disney+.

“Nos encontrábamos en la producción de Depredador: Badlands cuando comenzamos a cuestionarnos sobre quiénes podrían ser los personajes que significaran un reto genuino para Depredador. Entonces pensamos en distintos tiempos históricos en los que han existido grandes guerreros, de los que pudieran surgir historias emocionantes, así nació la idea de hacer una película animada”, compartió el director y escritor Dan Trachtenberg a EL UNIVERSAL.

El realizador indicó que el filme animado se hizo en total secreto y compartió los primeros avances: una mujer vikingo bucando venganza, un ninja peleando contra su hermano samurai y un piloto estadounidense de ascendencia latina combatiendo en un avión de la Segunda Guerra Mundial.

“Me jalan mucho los personajes que intentan romper con un ciclo. Todos nuestros protagonistas están cargando con problemas heredados de generación en generación, también cada segmento en esta película posee un género cinematográfico distinto, unos son más divertidos que otros pero todos son muy intensos”, describió Dan frente a la pantalla de la sala de edición 21 de los Estudios Disney.

Depredador: Cazador de asesinos (Killer of killers) se estrenará en streaming con clasificación para adolescentes y adultos, dada la violencia gráfica con muchos tintes gore. La dirección de Trachtenberg se hizo en conjunto con Josh Wassung, animador y cofundador del estudio The Third Floor, responsable de algunas de las escenas de efectos visuales de cintas como Godzilla vs Kong: El nuevo imperio, Guardianes de la Galaxia: Volumen 2 y series como House of the dragon y Halo.

En los avances de Cazador de asesinos, que desde ayer circulan en Internet, se puede ver a un avión monoplaza de la Segunda Guerra Mundial que es perseguido por un Depredador en su nave espacial, a la guerrera vikingo y al ninja en distintas eras desenfundar sus espadas y atacar a la criatura, que se hizo famosa en el cine desde su filme de 1987 con Arnold Schwarzenegger, en plena cacería en la jungla.

“Me fascinó que la animación no te restringe, no tienes límites. Puedes crear la cantidad de personajes que desees y construir los escenarios que sueñes sin problema por el presupuesto. De ahí la locura de hacer una película como Cazador de asesinos”.