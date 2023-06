Dentista confronta a Poncho de Nigris y lo acusa de no pagar un tratamiento dental

El mundo de la farándula se encuentra envuelto en polémica nuevamente, y en esta ocasión el protagonista es Poncho de Nigris. Pero no se trata de un escándalo típico o de su participación en "La Casa de los famosos", sino de algo más inusual: su blanca dentadura. Sí, así como lo leíste: la sonrisa del famoso se encuentra en disputa, pues el dentista, Raúl Mario Benavides, exhibió al presentador y lo acusó de no pagarle un tratamiento que le hizo en el 2018.

Todo comenzó con una serie de Instastories posteadas por el profesional, quien también ha atendido a personalidades como Arturo Carmona, Mariana Rodríguez (esposa de Samuel García), entre otros.

Resulta que el dentista descubrió que De Nigris habría mentido sobre el procedimiento al que se sometió para obtener una sonrisa de comercial, ya que este visitó su consultorio hace cinco años, asegura.

El hombre detalló que colocó a Poncho 10 carillas dentales, aunque el presentador afirmó previamente que fueron menos.

“Yo no sé por qué dice que son nada más cuatro carillas, no entiendo para qué la mentira y la deshonestidad, si te pones 10 o 20 no te hace más o menos”, expresó Mario.

Además, presentó un documento que confirmaba el procedimiento al que De Nigris se sometió en aquel año, y exhibió una comparación de cómo lucía la sonrisa del famoso antes del tratamiento.

Por otra parte, lanzó un contundente mensaje a Marcela Mistral, esposa de Poncho, en donde le pidió que lo convenciera de reconocer su trabajo, ya que la alternativa odontológica salió completamente gratis y no pagó ni con dinero ni con menciones en plataformas.

“Yo no voy a soltar el tema nunca hasta que me de e reconocimiento Poncho de que se hizo las carillas conmigo. Así como tú lo convenciste de que fuera un consultorio para publicidad, con la misma estrategia convéncelo de que diga la verdad (...) con una vez que diga la verdad yo te prometo que no vuelvo a tocar el tema ni de Poncho, ni de ti, ni de carillas, ni de tú familia”, externó.

Aunado a ello, señaló al famoso de insultarlo a “nivel de redes sociales”.

“No me pago dinero ni con menciones, en sus videos de su podcast me empezó a insultar (...) no nada más no me pagó, a parte me estuvo insultando a nivel en redes sociales. Pero equis, a mí se me resbala, entonces no andes en la casa no andes en “La Casa de los Famosos” dando una cara de que eres buena gente, que eres honesto y leal, pues porque no”, declaró.

Posteriormente, subió una serie de videos en TikTok donde contó que, aparentemente, Marcela le pidió un servicio de 20 carillas gratuito.

“Su esposa quería las carillas, pero no quería 10, quería 20, entonces yo le dije que no porque no era Poncho. Le dije que si quería le poníamos una tercera parte, nada más (pagas) el material de laboratorio y en vez de pagar “200” iba a pagar "60” y me dijo que no porque en otros lugares se las ponían gratis”.

De acuerdo con la versión, la mujer se fue a otro lugar para que se las pusieran y como forma de pago le dijo al doctor que le iba a llevar a Poncho.

"Entonces, como es su pareja, dejó a un lado la lealtad con el equipo Korabe que se le apoyó. Fue mucha ciencia y mucho trabajo lo que hicimos con él. Entonces va a otro consultorio y (Poncho) lo anuncia por órdenes de su esposa para compensar las menciones de tanto de él como ella con dicho consultorio", comentó.

Después de lo ocurrido, Benavides hizo una solicitud en redes sociales al bailarín, instándole a mencionar el lugar que deseara, pero a cambio de pagar el tratamiento que le habían realizado.

Hasta el momento, Marcela no ha respondido a los mensajes del médico.

