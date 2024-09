La cantante estadounidense Miley Cyrus fue demandada por una plataforma de derechos musicales en un tribunal federal de Los Ángeles que la acusa de haber copiado partes de una canción del artista Bruno Mars para componer su éxito "Flowers", que ganó el pasado febrero el Grammy a la grabación del año.

A Cyrus y a su equipo de composición se les imputa en la demanda presentada ayer la "explotación no autorizada de varios elementos" del tema "When I was Your Man" (2013), así como también se cita a distribuidoras como Sony Music o Apple y a las cadenas de grandes superficies estadounidenses Target y Walmart por difundir "Flowers".

La querella fue presentada por Tempo Music, una plataforma de adquisición de derechos musicales que, desde su fundación en 2019, opera en asociación con Warner Music y ha comprado anteriormente el repertorio de artistas como el rapero Wiz Khalifa o la figura del country Shane McAnally.

Tempo Music asegura que posee una parte de los derechos de autor en EE.UU. de 'When I Was Your Man' después de adquirirla de Philip Lawrence, quien coescribió la canción junto con Mars y Ari Levine, entre otros.

"Flowers" duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de "When I Was Your Man", incluido el diseño del tono y la secuencia de la estrofa, ciertos compases del estribillo, algunas partes musicales y acordes específicos", se detalla en el documento legal donde Bruno Mars no figura como demandante.

Asimismo, se añade que resulta "innegable" que "'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'" debido al gran número de similitudes entre ambas grabaciones.

Tempo Music pide que se deje de distribuir "Flowers" y que Cyrus no vuelva a interpretarla públicamente, además de una indemnización por daños y perjuicios cuya cuantía aún no se ha especificado.

'Flowers' se convirtió en la canción más reproducida en una sola semana en la historia de Spotify, mientras que "When I Was Your Man" llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100 tras su estreno en 2013.

melc