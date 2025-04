Primero eligió a Edward Cullen, luego exploró con otras almas, pero no fue hasta conocer a la guionista Dylan Meyer que Kristen Stewart encontró algo más allá del drama adolescente de "Crepúsculo": un amor real, maduro y que terminó con una boda íntima en Los Ángeles.

El enlace matrimonial se celebró durante el fin de semana en su casa, con la presencia de algunas celebridades. Kristen y Dylan iniciaron su relación en 2019, se comprometieron en 2021 y, finalmente, dieron el “sí, quiero”. Pero antes de llegar a ese momento, la actriz vivió varios tropiezos sentimentales. Aquí repasamos su camino hacia el amor que hoy la acompaña.

¿Quiénes fueron las parejas amorosas de Kristen Stewart?

Antes de que los reflectores la colocaran en el centro de una saga de vampiros, Stewart vivió su primer romance conocido con el actor Michael Angarano. Se conocieron durante el rodaje de "Speak" en 2004, cuando ambos eran adolescentes, y estuvieron juntos hasta 2009, año en el que Kristen ya interpretaba a Bella Swan en "Crepúsculo".

Fue en ese set donde conoció a Robert Pattinson. Lo que comenzó como una intensa conexión en pantalla pronto se volvió realidad: protagonizaron cinco películas juntos y mantuvieron una relación que, aunque reservada, capturó la atención de millones.

Pero el verano de 2012 marcó un punto de quiebre. Kristen fue fotografiada besando a Rupert Sanders, director de Blancanieves y el cazador, película que ella misma protagonizaba. Emitió una disculpa pública, y en 2013, su historia con Pattinson llegó a su fin.

Robert Pattinson y Kristen Stewart trabajaron juntos en la secuela de "Crepúsculo" y fueron novios durante cuatro años. Foto: IMDb

Un año después, comenzó una relación con la productora de efectos visuales Alicia Cargile, a quien mencionó públicamente en una entrevista de 2016. Sin embargo, se separaron en octubre de ese año. Poco después apareció en su vida la cantante St. Vincent, pero ese vínculo también fue breve.

La supermodelo Stella Maxwell, uno de los ángeles de Victoria’s Secret, fue otra figura importante en su vida amorosa. Su relación fue intermitente entre diciembre de 2016 y el año siguiente, y más adelante se retomó brevemente en 2019.

Luego vino la estilista Sara Dinkin, con quien estuvo de diciembre de 2018 a abril de 2019. Otro vínculo fugaz antes del regreso de alguien inesperado.

Kristen y su ahora esposa, Dylan Meyer, se conocieron por primera vez en 2013 durante un rodaje, pero no fue hasta seis años después, gracias a una amiga en común, que volvieron a coincidir. “Fue como: ‘¿Dónde has estado todo este tiempo y cómo no te había conocido?’”, recordó en una entrevista con The Howard Stern Show.

Ambas compartían algo más que el gusto por el cine: “De niñas nos sentíamos como bichos raros. Ella es escritora. Es brillante”, agregó Kristen.

En agosto de 2019 fueron vistas besándose en Nueva York y, dos meses más tarde, oficializaron su relación en Instagram. En 2021, Dylan le propuso matrimonio a Kristen, cumpliendo un deseo que la actriz había bromeado más de una vez: "ella simplemente lo hizo. Fue tan lindo”.

