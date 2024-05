Dejan "botados" a Gabriel Soto y Cecilia Galliano; la directora de su obra se desaparece

Gabriel Soto y Cecilia Galliano abren su corazón y ventilan algunas de sus intimidades en la obra "El precio de la fama", como ellos mismos revelaron desde la promoción de la puesta en escena, un proyecto que les genera gran expectativa a ambos. Sin embargo, se ha dado a conocer que, aparentemente, la directora no se habría presentado el día del estreno, por lo que la obra no se pudo presentar en tiempo y forma.

Anoche, en el canal de YouTube de Flor Rubio, el periodista Gabriel Cuevas relató uno de los improvistos de los que fue testigo este fin de semana, cuando acudió al estreno de "El precio de la fama", la obra en donde Gabriel Soto y Cecilia Galliano se interpretan a sí mismos, y en la que rememoran algunos de los escándalos y polémicas que han atravesado a lo largo de su trayectoria artística.

De acuerdo con Gabo, a poco de que comenzara la función, fue la propia Galliano quien le confió que Abril Mayett, la directora y escritora del libreto había dejado "botados" a los actores y no se había presentado al estreno, motivo por el que la función no pudo realizarse.

"¿Qué creen que me enteré?, bueno... no me enteré, mis ojos fueron testigos que la obra de Gabriel Soto y Cecilia Galliano la dejó tirada la directora, la obra se estrenaba el fin pasado, ahí va Gabo, no fui a Formula por irme a la guardia para buscar a Gabriel Soto y, ¿cuál fue mi sorpresa, hermanes?, que no hubo función, anunciado el cartel y no hubo función...", expresó.

Cuevas relató que Mayett no se comprometió al cien por ciento con el proyecto, sin embargo, dijo desconocer si la dramaturga abandonó el proyecto, teniendo ya un pago por adelantado.

"La obra está anunciada en cartelera pero no está dando función", ahondó.

Y aunque ese día la obra no pudo llevarse a cabo, el reportero indicó que el proyecto -producido por Gerardo Quiroz- continuará, pues el compromiso entre ambos actores es tan grande que, por el momento, ya tomaron la decisión de dirigirse entre sí.

"Hay un poco tensión y mi flaca (Cecilia Galliano) me dijo: ´-Gabo, por favor apóyame, échame porras porque entre nosotros estamos dándole a esto, porque, la verdad, la persona no estuvo tan comprometida y nos dejaron tirada la otra", indicó.

La obra, que se presenta en el Teatro Centenario, Coyoacán, también tiene fechas pactadas en ciudades como Monterrey, Puebla, Aguascalientes y Guadalajara.

